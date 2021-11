Dennis Schroder retrouve les Lakers cette nuit au TD Garden : tiens, comment on dit vengeance en allemand ?

L’aventure de Dennis Schroder chez les Lakers s’est plutôt mal finie. Critiqué et moqué après des Playoffs affreux et 84 millions de billets verts partis en fumée, la mèche blonde accueille son ancienne équipe cette nuit au TD Garden. Celtics – Lakers c’est toujours immanquable, alors quand il y a un doux parfum de revanche en plus, c’est obligatoire !

Dennis Schroder porte le numéro 71 et il est le meneur des Boston Celtics. Qui aurait pu prédire ça il y a un an alors qu’il gambadait aux côtés de LeBron avec le 17 sur les épaules ? Encore une fois, la trajectoire de Dennis la Malice nous montre à quel point la NBA peut être imprévisible. Au début de la saison 2020-21, il signe aux Lakers et on imagine alors qu’il va aider les champions dans leur quête du back-to-back. Au final rien du tout, que dalle, nichts. En 64 matchs de régulière pour les Lakers, Dennis proposait des stats correctes de 15,4 points, 3,4 rebonds, 5,8 assists mais le tournant de son aventure à Los Angeles, c’était le refus de taper dans la main de Gripsou Rob Pelinka – le manager général – qui lui proposait 84 millions sur quatre ans. Dennis était gourmand petit et ça ne s’est pas arrangé, il refuse et laisse exploser son melon. Les fans des Lakers vont alors passer le reste de la saison à lui tomber dessus dès que possible, attention avec les cailloux ça fait mal. Et puis derrière évidemment, des Playoffs bien vilains et le meneur pense se consoler durant l’été avec plein de billets. Mais à nouveau c’est raté. Il termine donc aux Celtics pour une saison et 5,9 millions. -78 millions environ c’est pas jojo et quoi qu’en dise le joueur, c’est une énorme douille pour laquelle il va subir les moqueries de tout l’univers. Ce monde est cruel.

Alors certes, Dennis Schroder n’est pas le meilleur pour gérer son fric mais ces derniers temps, il a bien géré le money-time des Celtics. Notamment lors de la victoire des C’s contre les Bucks au lendemain de l’Armistice. En quinze matchs avec les Verts, il affiche meilleure mine que l’année dernière : 17 points, 3,8 rebonds, 5,1 assists et 44% de réussite au shoot. Sur les cinq derniers matchs de Boston, l’ancien ennemi tourne carrément à 23 points de moyenne, pas mal pour un mec payé avec quelques trèfles. Le dragster est donc en forme et ça ne pouvait pas mieux tomber car cette nuit il va affronter ses anciens coéquipiers, qu’il trouvera bien plus âgés d’ailleurs. Vous avez dit Vengeance ? C’est en tout cas l’occasion rêvée pour Dennis la Malice d’enfoncer encore un peu plus les Lakers (trois défaites en quatre matchs). La bête est blessée mais attention les potes de Dennis ne sont pas non plus en grande forme cette saison (bilan de sept victoires pour huit défaites) et restent sur un revers face à Atlanta 99-110. Après les Hawks et avant OKC, le natif de Braunschweig – peut-on faire plus allemand ? – continue la tournée de ses anciennes franchises ce soir face aux Lakers. Cette fois il compte bien mettre un point final à cette histoire avec une victoire, une grosse perf et un bisou à Rob Pelinka. Voilà le scénario idéal pour le meneur, mais attention à ce qu’un vieillard ne vienne pas foutre en l’air tous ses plans. Le vieillard en question, c’est LeBron James qui pourrait bien faire son retour de blessure. Rendez-vous à 1h30 pour le règlement de comptes.

Schroder face à Westbrook & Cie, Boston face à Los Angeles, une affiche mythique et des retrouvailles à tout-va. Forcément on a déjà hâte d’y être et tous les scénarios sont envisageables au TD Garden. Juste une question aux LV2 Allemand, c’est quoi la traduction de Vengeance ?