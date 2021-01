Steve Kerr régale avec une anecdote sur Drake : star ou pas, personne n’a le droit de mettre les Warriors en retard

En marge de la rencontre face aux Toronto Raptors disputée la nuit dernière, Steve Kerr a révélé une scène sur laquelle il est revenu avec humour mais qui n’a pas tant dû le faire rire que cela sur le moment. Un jour, Stephen Curry et Draymond Green ont retardé le départ de l’équipe pour discuter avec Drake de son dernier album, puis l’ont même ramené dans l’avion pour poursuivre leur discussion pendant le voyage. Star ou pas, le coach n’en avait rien à faire et lui a fait sortir le chéquier.

Steve Kerr n’est pas un disciple de Gregg Popovich pour rien. Sous ses airs détendus, le coach des Warriors peut aussi se montrer ferme. Et ce n’est pas Drake, rappeur originaire de Toronto et supporter le plus connu et relou des Raptors, qui dira le contraire. S’il n’a plus l’occasion de faire le clown au bord du parquet depuis que la pandémie du COVID oblige les équipes à jouer dans des salles vides et aux Raptors d’évoluer à Tampa en Floride, l’artiste reste un sujet de discussion. Présent face à la presse pour présenter les enjeux du match contre Toronto, Kerr s’est offert une petite digression concernant l’artiste. En effet, comme l’a rapporté NBC Sports, le coach des Warriors est revenu sur le jour où Drake a obligé l’équipe à retarder le départ de son vol pour attendre Stephen Curry et Draymond Green. Résultat, 500 dollars d’amende pour tous les trois pour non-respect des règles.

« Eric Housen, notre agent de voyage, a appelé Steph pour savoir ce qu’il se passait et Steph a dit : ‘Oh, c’est ma faute, je suis avec Drake et Draymond, nous sommes toujours à la salle, désolé d’être en retard’. Nous avions une règle d’équipe à l’époque, selon laquelle vous pouviez amener un ami dans l’avion quelques fois par an. À mon insu, Steph a décidé d’utiliser une de ses places pour Drake, alors Drake est monté dans l’avion ce soir-là avec Draymond et Steph. Ils ont tous les trois été sanctionnés d’une amende pour leur retard, et Drake a payé ses 500 dollars d’amende, vous pouvez lui demander, c’est une histoire vraie. » – Steve Kerr

Steve Kerr on the time he fined Drake $500 for causing Steph Curry and Draymond Green to be late for the Warriors' team plane. pic.twitter.com/sNFZftmy6I — Wes Goldberg (@wcgoldberg) January 11, 2021

La question que l’on se pose tous désormais est : à quoi l’argent récolté a-t-il bien pu servir ? À alimenter le pot commun sans fond nécessaire pour financer les fautes techniques à répétition de Draymond ? Ou alors les quelques dollars récupérés ont été précieusement conservés pour payer une partie de l’énorme luxury tax de l’équipe ? On ne le saura sans doute jamais et c’est bien mieux comme ça, chacun pouvant laisser son imagination faire le travail sur ce sujet. Pour autant, l’affaire fait bien sourire quand même. Comme disait si bien un grand philosophe français en 2006 : « Drake ou pas, m’en bats les couilles. Drake ou pas, Life is Good, machin chouette, rien à foutre ! ». Kerr était tout à fait dans ce constat au moment où il a entendu la justification de retard donnée par Curry. Cependant, quand même très ouvert, il a dû bien se marrer lorsqu’il a vu ses deux joueurs arriver comme des enfants rentrés en retard à la maison, tout ça avec Champagne Papi. Une histoire assez improbable quand on se souvient du trash talk et des tentatives de déstabilisation répétées de Drake lors des Finales NBA 2019 disputées entre Raptors et Warriors (4-2). Néanmoins, le rappeur est très populaire au sein de la NBA, ayant des potes un peu partout et notamment à Golden State.

Pas le moins doué lorsqu’on parle basket, Drake devrait proposer ses services aux Warriors sous forme de contrat au minimum vétéran. L’utilité serait double : il mettrait l’ambiance dans le vestiaire et comme ça tout le monde serait à l’heure cette fois-ci.

Source texte : NBC Sports