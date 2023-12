Magnifique performance de la NBA ce matin, qui nous offre non pas un Top 10 mais plutôt un Top 6. Si ça vous dit on connait un mec pas mal en real et en prod, on vous file son mail ?

Ja Morant voulait frapper fort pour son troisième match, mais Onyeka Okongwu lui a proposé d’attendre le quatrième.

Cole Anthony avec malice pour Jonathan Isaac, une action sponsorisée par Timberland et le syndicat des pharmacies floridiennes.

On ne dirait pas comme ça, mais c’est la 875è fois que Luka Doncic lâche cette passe à Dwight Powell.

Ici ça boycotte, ça bouge pas.

A.J. Lawson qui met le couvercle, et tant pis si vous ne connaissez pas A.J. Lawson.

Jalen Brunson qui joue à “Loup touche touche” avec les Bucks, pourquoi pas.

Apparemment le n°4 serait Trae Young, on n’en sait pas plus mais on vous tient au courant

Par souci de correction, pas d’images de la NBA mais on termine ce Top avec des actions vécues ces dernières années par votre rédacteur préféré, on fait ce qu’on peut.

En n°3 on part sur Wilfried, deux mois de basket à tout casser, qui rentre trois buzzers beaters dans le même match en fin de quarts-temps. On a célébré comme en 1998.

En n°2 ? Hugo qui prend un ballon dans la tronche et qui, tellement KO, se dirige directement en touche en dribblant. Moment gravé.

En n°1, souvenir all-time. Un certain Giovanni rate quatre tirs consécutifs dessous, à -20 environ, et un adversaire crie “laissez-le marquer, c’est bon”. Très gênant ça.

Voilà pour ce presque NBA Top 10, ça nous aura au moins permis de lâcher quelques souvenirs.