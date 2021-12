La semaine des Français en NBA : Frank Ntilikina joue beaucoup et prend plein de tirs, en voilà une phrase originale

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Un Frank Ntilikina qui profite à plein des absences à Dallas pour prendre tous les tirs qu’il n’a pas pu prendre depuis quatre ans. Pourquoi pas hein.

# EVAN FOURNIER

Comme une bonne partie du roster des Knicks, Evan Fournier souffle le chaud et le très froid depuis plusieurs semaines. Un peu moins présent en défense, bien trop inconstant en attaque, même si au final les stats sont loin d’être ridicules. Auteur d’un gros coup de chaud avant la mi-temps lors du Christmas Day mais également d’un match affreux face aux Wizards, Vavane est dans le dur en ce mois de décembre et devra rebondir rapidement pour faire de nouveau des Knicks un prétendant aux Playoffs. Avec la blessure de Derrick Rose et le retour dans le game de Kemba Walker les cartes sont quelque peu redistribuées, alors on y va champion, on y va les poings serrés.

Knicks vs Pistons : 22 points à 9/24 au tir dont 4/11 du parking, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 41 minutes

Knicks vs Wizards : 8 points à 2/13 au tir dont 2/11 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 38 minutes

Knicks vs Hawks : 15 points à 6/12 au tir dont 3/6 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 31 minutes

# RUDY GOBERT

Pas grand chose à dire à propos des perfs du Roi Da Gobert, si ce n’est qu’il a malheureusement vu sa série de matchs à 50% au tir s’arrêter face aux Hornets. Le délire durait depuis le mois de mars et environ 65 matchs mais peu importe, ça continue à gagner dans l’Utah et Rudy est même devenu pote avec Hassan Whiteside, comme quoi les miracles de Noël existent. Toujours meilleur rebondeur de la Ligue et joueur le plus adroit de la planète (gneu gneu il fait que des dunks), Rudy gambade tranquille vers une étoile de plus en février, avant le début des chose sérieuses dans un peu moins de quatre mois.

Jazz vs Hornets : 23 points à 4/10 au tir et 15/16 aux lancers, 21 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

Jazz vs Wolves : 20 points à 8/14 au tir et 4/9 aux lancers, 17 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Jazz vs Mavericks :

# NICOLAS BATUM

Nico est revenu tranquillement aux affaires il y a une dizaine de jours après avoir été placé dans le protocole COVID. Utilisation parcimonieuse cette semaine mais un rôle qui devrait grandir dans les prochaines compte tenu de la blessure de Paul George. Il va falloir prendre des tirs Captain, il va falloir les rentrer, et pour le reste ne change rien.

Clippers vs Spurs : 3 points à 1/4 du parking en 17 minutes

Clippers @ Kings : 4 points à 2/6 au tir dont 0/4 du parking, 2 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 21 minutes

# FRANK NTILIKINA

Frank Ntilikina était un peu dans le creux de la vague ces derniers temps, de moins en moins utilisé par Jason Kidd, voire pas du tout. Les absences de Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. et Trey Burke ont obligé le coach des Mavs à envoyer son combo français au feu et Niggalina s’est offert un petit bol d’air frais en prenant une grosse trentaine de tirs en trois matchs. Pour la réussite on repassera mais c’est en forgeant qu’on devient forgeron, et comme Fran-Fran continue de faire le taf en défense on valide la semaine avec mention, en attendant d’en savoir un peu plus sur sa situation au retour des habituels titulaires.

Mavericks @ Wolves : DNP

Mavericks vs Wolves : 5 points à 2/7 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 1 steal en 32 minutes

Mavericks vs Bucks : 14 points à 5/16 au tir dont 2/10 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebonds, 5 passes et 2 steals en 38 minutes

Mavericks @ Jazz :

# KILLIAN HAYES

Depuis sa Draft Killian Hayes collectionne les ennuis, et évidemment qu’il allait se retrouver lui aussi dans le protocole COVID… Un petit séjour en quarantaine avec trois ou quatre teammates (non, du coup) et on attend un Kiki en forme la semaine prochaine, histoire de lancer définitivement sa saison (sa carrière, du coup). Faudrait quand même pas oublier que toutes les minutes perdues partent dans la besace de Cory Joseph et ça, ça c’est pas vraiment une grande nouvelle.

Pistons vs Heat : 11 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 21 minutes

Pistons @ Knicks : DNP

Pistons @ Heat : DNP

# THÉO MALEDON

N’a pas joué en NBA, n’a pas joué en G League, peut-être qu’il avait mal aux dents, Theo Malaudon.

Thunder @ Grizzlies : DNP

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Suns : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Health and Safety Protocol, tu connais les bails.

Hawks vs Magic : DNP

Hawks @ Sixers : DNP

Hawks @ Knicks : DNP

# PETR CORNELIE

Peu de temps de jeu pour Pétard cette semaine, mais le simple fait d’assister au premier rang au show Jokic doit être complètement fou, alors imaginez le bonheur quand ils seront tous les deux titulaires en Playoffs.

Nuggets @ Thunder : 0 point à 0/1 au tir et 1 steal en 2 minutes

Nuggets vs Hornets : DNP

# KILLIAN TILLIE

Peu d’occasions de se montrer cette semaine pour Killian mais ça pourrait être pire, il pourrait être Yves Pons.

Grizzlies vs Blazers : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 10 minutes

Grizzlies vs Thunder : 0 point à 0/1 du parking en 11 minutes

Grizzlies @ Warriors : DNP

# YVES PONS

Voire à « Killian Tillie ».

Grizzlies vs Blazers : DNP

Grizzlies vs Thunder : DNP

Grizzlies @ Warriors : DNP

# JOEL AYAYI

Un passage en G League lors du Winter Showcase face à Birmingham, on pourrait presque croire qu’on parle d’une compétition de polo en Angleterre.

Wizards @ Knicks : DNP

Et en G League ça joue aussi…

JOEL AYAYI

Capital City vs Birmingham : 8 points à 3/4 au tir dont 2/2 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 2 steals en 18 minutes

Capital City vs Iowa : DNP

PETR CORNELIE

Grand Rapids vs Ignite : DNP

Grand Rapids vs Birmingham : 17 points à 7/14 au tir dont 1/5 du parking et 2/3 au lancer, 9 rebonds, 1 passe et 2 contres en 27 minutes

JAYLEN HOARD

Blue vs Motor City Cruise : 12 points à 5/8 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 au lancer, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

Blue vs Delaware : 14 points à 6/21 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 1 contre en 35 minutes

THÉO MALEDON

Blue vs Motor City Cruise : DNP

Blue vs Delaware : DNP

OLIVIER SARR

Blue vs Motor City Cruise : 8 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking et 4/5 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Blue vs Delaware : 2 points à 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 14 minutes

YVES PONS

Memphis vs College Park : DNP

Memphis vs Greensboro : DNP

AXEL TOUPANE

Santa Cruz vs Long Island : 9 points à 3/7 au tir dont 1/2 du parking et 2/5 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 3 steals et 1 contre en 34 minutes

Santa Cruz vs Lakeland : DNP

Quelques vidéos tricolores

Frenchie Time 🇫🇷 ℝ𝕌𝔻𝕐 | vs. Hornets 🏀 23 POINTS

🖐 21 REBONDS

🎯 15-16 FT 6ème match à 20 rebonds ou plus (record en carrière égalé) #TakeNote Victoire du @utahjazz 102-112 pic.twitter.com/zgjr7dGzvD — NBA France (@NBAFRANCE) December 21, 2021

📈Rudy cette saison 15.1 PPG

15.0 RPG [𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙉𝘽𝘼]

73.8 FG% [𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙉𝘽𝘼]

450 REBONDS [𝙇𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙉𝘽𝘼]

67 CONTRES [2𝙣𝙙 𝙉𝘽𝘼]

2.2 BPG [2𝙣𝙙 𝙉𝘽𝘼] S’il continue sur cette lancée, il deviendra le 1er joueur de l’histoire avec une moy. de 15/10 à 70% 🔥 pic.twitter.com/QJcT29UxJv — NBA France (@NBAFRANCE) December 21, 2021

Frenchie Time 🇫🇷 @EvanFourmizz | vs. Pistons 22 POINTS, 4x 3PM

2 REB, 3 AST, 1STL, 1 BLK Victoire des @nyknicks 91-105 #NewYorkForever pic.twitter.com/c38ILxneKh — NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2021

🍪🍪 Evan & Frank droppin’ dimes pic.twitter.com/8BFPw2En2h — NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2021

ℝ𝕌𝔻𝕐. 🇫🇷

🕹 Double-double mode activé ✔ 20 POINTS

17 REBONDS

2 AST / 4 BLK Victoire 116-128 face aux Timberwolves #TakeNote @rudygobert | @utahjazz pic.twitter.com/iBNqKLIvri — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2021

𝔽𝕣𝕒𝕟𝕜. #𝟚𝟙 14 PTS / 5 AST / 2 STL #MFFL s’incline 102-95 face aux Bucks pic.twitter.com/KKVKY11dVR — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2021