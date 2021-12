Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un Christmas Day complètement fou, cette année interdiction de se plaindre !

Cinq matchs pour fêter Noël, trois qui se décident dans les dernières secondes, deux autres un peu moins serrés au final mais loin d’être inintéressants. Des mecs clutchs, des équipes qui défendent dur, un type qui claque un rider en plein match et des stars au rendez-vous enfin presque toutes, bref treize heures de basket lors desquelles le moindre aller-retour au pipi s’avérait dangereux. On vous résume tout ça ?

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

JOYEUX NOËL ET CHRISTMAS GAMES À VOUS TOUS !! 13H DE NBA NON STOP VAMOSSSS ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Excellent début de match des Knicks, 16-3 ça joue bien des deux côtés du terrain. C’est ce qu’il fallait faire d’entrée, ne pas donner d’espoir à l’équipe C d’Atlanta. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Magnifique drive de Barrett, on en profite pour vous informer que Bogdan Bogdanovic a bien réalisé sa balade digestive post Noël. pic.twitter.com/DP1glsGsx7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Nan Obi Toppin il a pas les mêmes règles de la gravité que nous désolépic.twitter.com/n10R6UT24H — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

EVAN FOURNIER HEAT CHECK pic.twitter.com/FcOV3EtnaC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

51-41 Knicks, mi-temps. Coup de chaud de Vavane, Randle qui assure, Atlanta était dans le rétroviseur pendant un moment et a mal fini sa mi-temps. C’est quand même plus équilibré que la daube des 3 premières minutes du match, donc voyons la suite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

81-66 Knicks, fin du troisième quart. New York domine au tir, au tir à trois points, aux rebonds, en passes décisives et aux contres. Ça peut aider à remporter un match de panier-ballon. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Y’a un mois y’avait des annonces Kemba Walker en intérim chez Burger King, aujourd’hui il sort d’un match à 40 points puis un triple double le soir de Noël. Never stop believing kids. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

TRIPLE DOUBLE POUR KEMBA – 10 POINTS – 10 REBONDS – 11 PASSES ET L’OVATION DU MADISON SQUARE GARDEN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Regardez moi ce smile pic.twitter.com/DcqaT1Pgfd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Et ça chante « FUCK TRAE YOUNG » 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

JOYEUX NOËL, SIGNÉ OBI TOPPIN !!! 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/Fe2uhGAaju — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Excellent début de match de Boston. Jaylen Brown dans la peinture, rotations défensives présentes, c’est propre. Temps mort Milwaukee, 12-5. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Entrée de Donte DiVincenzo sous une ovation du public de Milwaukee, premier match de sa saison et depuis le titre des Bucks ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

35-22 Celtics, fin du premier quart. Boston tire à 58% et 4/9 à trois points. Tu mènes de 13 points avec un Jayson Tatum pas top, tu prends. Milwaukee doit proposer mieux, défense moyenne et bug sur demi terrain. Même le banc de Boston est plus impactant là, wake up. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

– Gars y’a ton crush qui arrive là reste cool et naturel sois juste toi-même ptit sourire discret ça va passer crème – pic.twitter.com/suMHkP2yWG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

62-47 Boston, mi-temps. Masterclass des Celtics des deux côtés du terrain, le but maintenant c’est de tenir parce qu’en face ils vont se ramener avec le couteau entre les dents en seconde période. 5/17 à trois points et 7 points seulement pour Giannis, ça tiendra pas longtemps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Giannis qui insiste pour avoir le ballon, Holiday qui dit t’inquiète fais-moi confiance, je vais enfoncer Pritchard et attirer l’aide pour te filer le and one. Quelle patience, quelle passe.pic.twitter.com/p2DXUt9zq3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

GIANNIS A DIT NON NON NON NON NON pic.twitter.com/QzTwX7bVwA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Vous n’allez pas me croire si je vous dis qui rentre en jeu sur ces 5 dernières minutes mdr https://t.co/VAXYiOqhYR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

36 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 contres dont 1 qui assure la gagne. Ne devait pas jouer car sortie de protocole Covid. Pas assez de mots pour décrire Giannis, quelle légende on est en train de voir. pic.twitter.com/eGYSuAstQz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Comment ça il a joué 29 minutes ce soir Giannis ?!?! 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

20 points en 5 minutes pour les Warriors, à 7/9 au tir. Pas beaucoup de pression de la part des Suns sur les déplacements sans ballon, tu passes ligne de fond y’a de quoi recevoir la gonfle. Excellente entame de Golden State, 4 caviars déjà pour Draymond. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

FAITES DE LA PLACE, ATTERRISSAGE DE GARY PAYTON IIpic.twitter.com/bf9BwC3QQ4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Le premier quart de Draymond je sais pas quoi faire entre sourire, secouer ma tête, soupirer ou les trois en même temps. Matrice totale il fait tout. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

33-27 Warriors, fin du premier quart. On est le 25 décembre, à une heure parfaite, et on a un super début de match qui suit une superbe rencontre. Joyeux Noël à toutes et à tous ❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Le culot de Chris Paul me fascinera toujours. Le mec peut obtenir une faute technique contre l’adversaire parce qu’il a pas mis son maillot dans son short, se plaindre d’un call totalement logique et sur l’action suivante il va provoquer 2 lancers à 80m du panier en souriant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

62-58 Suns, mi-temps. Le niveau de jeu sur ces 24 premières minutes est à montrer dans toutes les écoles. Même celle de Cameron Payne. Surtout celle de Cameron Payne. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

« Welcome to the NBA, kid » – CP3pic.twitter.com/3MLBpzLXj2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

On peut critiquer la NBA sur plein de trucs mais alors l’idée de prendre le 25 décembre et caler 13h de basket de suite avec 5 grosses affiches qui s’enchaînent c’est aussi démoniaque que formidable, le type qui a eu l’idée doit être au Hall of Fame sur le champ. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

Merci à Kevon Looney qui nous montre chaque jour qu’on peut évoluer en NBA en donnant systématiquement l’impression de jouer en Timberland. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2021

« Ça va être le pire Christmas Day de l’histoire avec toutes ces absences. » Game > Name. On prend tous les jours des matchs compétitifs quels que soient les effectifs, plutôt que des grands rendez-vous sur le papier mais qui se transforment en branlées. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Le prochain trois points rentré par Stephen Curry ? Numéro 3000 en carrière. Légende. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

OTTO DURANT JUNIOR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

OTTO EN EMPORTE LE VENT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Match de dingue. DE DINGUE. Quel niveau de jeu, quelle victoire des Warriors. Sans Poole, sans Wiggins, sans Iguodala. Tu te ramènes à Phœnix et tu gagnes là-bas le soir de Noël ? Magistral effort de Golden State, pas de panique quand Phœnix a repris le lead. Des monstres. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

ET TOUT DE SUITE, LAKERS – NETS pic.twitter.com/ZE5UThxWSO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Et après les gens nous demandent pourquoi on aime le trashtalking mais regardez-moi cette image purée https://t.co/fClrI2wLTs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Le moneytime de Kevin Durant face aux Suns. Ah pardon. Le moneytime de Otto Porter Jr face aux Suns.pic.twitter.com/Q4XWFUzmRH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Bon en soit c’est Bembry donc tu peux le laisser seul, mais là il aurait pu appeler toute sa famille et leur souhaiter joyeux noël avant qu’un type monte sur lui. pic.twitter.com/WnG93dcCiA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Patty Mills et James Harden : 22 points à 9/13 au tir, 4 passes et 0 ballon perdu. Les Lakers sur ce premier quart : 23 points à 7/21 au tir, 6 passes et 7 balles perdues. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Officiel : LeBron est désormais le meilleur scoreur de l’histoire des Christmas Games en NBA ! 🎄⭐️ Il vient de passer Kobe (395 points) sur son dernier lancer (396) 🙏 pic.twitter.com/lrb2m4zSCK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Kilométrage de malade… LeBron n’est pas humain… pic.twitter.com/hPMCEyjTN6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

66-62 Nets, mi-temps. LeBron : 22 points à 7/11 au tir Harden : 23 points, 6 rebonds et 6 passes Mills : 18 points à 3/6 du parking 23 à 6 pour le banc des Lakers — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

LeBron est sorti y’avait 89-80 Nets. Fin du troisième quart : 102-82 pour les Nets. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Patty Mills : 28 points, 6 passes et 0 balle perdue, 9/15 au tir dont 6/11 à trois points, 28 minutes de sprint non stop. Masterclass totale de l’Australien. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Russell Westbrook ce soir : 13 points, 10 rebonds et 11 passes… à 4/18 au tir, 0/3 à trois points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Ça fait deux boules en moins sur le sapin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Ne pas regarder les absents côté Lakers pendant leur run Ne pas regarder les absents côté Lakers pendant leur run Ne pas regarder les absents côté Lakers pendant leur run Ne pas regarder les absents côté Lakers pendant leur run — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

17-0 EN COURS DES LAKERS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

Bon au moins on est tous au courant, pour Noël Porzingis a reçu une Smartbox initiation à la Zumba.pic.twitter.com/uEHqJua1av — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2021

# Le Top 10 de la nuit

