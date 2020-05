La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Chris Paul est clair sur l’intention des joueurs, des salles remplies à 15 ou 20% ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Des salles remplies à 15 ou 20% ?

On le sait, le retour des fans dans les salles, ce n’est pas pour tout de suite, même si la NBA reprend. La saison prochaine pourrait même se dérouler sans la présence de supporters dans les tribunes, mais la Ligue envisage tout de même certaines options si l’on en croit Adrian Wojnarowski. Dans un article publié sur ESPN, le Woj a cité des propos d’Adam Silver datant de la semaine dernière. La NBA essayerait de trouver des solutions pour remplir les salles à hauteur de 15 à 20%.

« Peut-être qu’à un moment donné, nous pourrons faire revenir une partie des fans, avec un ou deux sièges d’écart. Supposant qu’un vaccin ne sera pas disponible dans les prochains temps, il y a peut-être des choses à faire pour avoir non pas 19 000 personnes mais 5 000 ? Ou peut-être 8 000 ? Il y a peut-être des protocoles qui permettent cela ? » a déclaré Silver lors d’une conférence téléphonique avec les joueurs.

Dans l’article d’ESPN, le Woj met également en avant le leadership d’Adam Silver dans cette crise. Les joueurs et les proprios suivent le grand chauve sans ajouter de pression supplémentaire pour l’intérêt de leur camp. Silver est le boss, on le laisse faire et on lui fait confiance. Adam aurait notamment gagné en crédibilité à travers le fait qu’il ait préparé les proprios et les équipes par rapport au COVID-19 bien avant… la Maison Blanche.

# Pour Stephen Curry, l’absence de fans pourrait rendre les choses plus… intéressantes

Si c’est forcément difficile d’imaginer des matchs NBA sans la présence des fans et donc sans la grosse ambiance qui accompagne habituellement les matchs de Playoffs, Stephen Curry pense que ça peut rendre les choses particulièrement intéressantes pour les drogués de la balle orange, et plus particulièrement les fans de trashtalking. Il s’est expliqué lors d’un live avec Jimmy Kimmel.

« Ça serait assez cru. C’est comme lorsqu’un joueur possède un micro à son maillot pour ‘Inside Trax’ ou un truc du genre. Mais là ça sera encore un niveau supérieur, de la pure folie par rapport à ce qu’on peut se dire sur un parquet. Le trashtalk qu’on peut avoir, moi inclus. Mais je pense que tout le monde, que vous soyez sur le terrain ou sur le banc, toutes les conneries, c’est quelque chose qui peut vraiment être attirant du point de vue des fans, qui pourront voir de près tout ce qu’on fait sur le parquet. »

C’est vrai qu’il y a moyen de se marrer.

# Chris Paul : « Nous avons vraiment envie de rejouer »

Président de l’union des joueurs, Chris Paul a été clair sur les intentions de ses pairs. Lors d’un passage sur l’émission The Jump d’ESPN, CP3 a déclaré que les joueurs voulaient vraiment reprendre la compétition malgré le contexte toujours très difficile.

« Il y a beaucoup de discussions inconfortables à avoir, beaucoup de décisions difficiles à prendre. Mais avec l’ensemble de l’équipe, je pense qu’on y arrivera. Évidemment nous voulons jouer. Vraiment. Nous voulons vraiment jouer. Je pense qu’il y a un consensus avec les gars de la Ligue. Nous voulons évidemment que l’environnement soit le plus sécurisé possible. Mais la plus grande chose, c’est que le jeu nous manque. »

Chris Paul & Will Packer join #TheJump to talk their fascinating docuseries Blackballed, plus Chris – who's president of the players association -makes his first public comments on if players want to resume or cancel the NBA season: "Oh man, we want to play. We want to play bad." pic.twitter.com/EmtzdY9HiF — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) May 15, 2020

