NBA Top 5 du jour : bienvenue dans un monde où Kyle Guy est le héros d’une soirée de NBA

En avant le Top 5 de la nuit, et même si ce n’est que de la pré-saison, voici déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre quelques uns des premiers héros de la saison, avec notamment un certain Andre Drummond, officiellement devenu un mix entre Stephen Curry et Jason Williams.

#5 : Marcus Smart en mode pitbull enragé dès son premier match de pré-saison, et comme il faut bien satisfaire tout le monde c’est le petit Javonte Green qui en profite et qui monte au presque poster.

#4 : James Harden a fêté son retour avec quelques step-backs de gros et une grosse passe pour Danuel House Jr. Grosse satisfaction, gros plaisir de le revoir sur un terrain, grosse entente avec les copains et gros sourires en fin de match. Une belle grosse soirée pour James Larden.

#3 : De’Aaron Fox est un génie. Gros trois face aux Warriors out en faisant perdre sa chaussure à Brad Wanamaker, prends ça Sylvain Mirouf.

#2 : Jae’Sean Tate passe faire un bisou, et voilà une nouvelle qui permettra au moins aux gens d’apprendre à écrire Jay’Sean Tate. Spoiler, ce sera pratique si vous aimez suivre la G League.

#1 : bienvenue dans un monde où Kyle Guy est le héros de la nuit. Nico Mannion qui défend comme ma grand-mère, un défenseur qui saute, et un sniper qui s’offre son moment de gloire en espérant que ce tir le propulse dans les petits papiers de Luke Walton pour cette saison. En tout cas ? On a bien ri.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour de cette jolie nuit alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.