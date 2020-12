Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et réédition du « Seigneur des Anneaux – le retour du roi »

Sixième nuit de pré-saison désormais dans le rétro, et quatre rencontres nous étaient proposées pour continuer de nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Knicks – Cavs : 100-93

Thunder – Bulls : 103-124

Nuggets – Blazers : 126-95

Suns – Lakers : 107-112

– Ce qu’il fallait retenir

Les Knicks enchaînent les victoires et le simple fait d’écrire cette phrase est rafraichissant. R.J. Barrett a envoyé Obi Toppin au tomar, Mitchell Robinson a été efficace, et Frank Ntilikina is still Frank Ntilikina.

Théo Maledon enchaine les belles performances et le simple fait d’écrire cette phrase est rafraichissant.

Nikola Jokic continue sa préchauffe, et ce n’est le gentil Nenesse Kanter qui l’a gêné cette nuit.

LeBron James et Anthony Davis ont fait leur retour officiel, mais ils sont surtout été les témoins privilégiés de l’émergence de Talen Horton-Tucker.

Gordon Hayward s’est déjà cassé quelque chose, on n’a même pas de vanne.

– Le top pick en TTFL : Deandre Ayton

– Le Top 5 de la nuit : clique là

– Le programme de ce soir

Magic – Hornets (1h)

Wizards – Pistons (1h)

Rockets – Spurs (2h)

Grizzlies – Hawks (2h)

Mavericks – Wolves (2h30)

Kings – Warriors (3h)

Clippers – Jazz (4h)

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la suite, c’est ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». Allez… à ce soir ? Y’a plutôt intérêt.