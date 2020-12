Théo Maledon enchaîne face aux Bulls : 30 minutes de calme et d’efficacité, rendez-vous en 2040 pour sa première erreur

Après les débuts en fanfare de Théo Maledon samedi dernier face aux Spurs, le réveil a évidemment sonné très fort cette nuit. Playstore, instru de la Marseillaise, machine à café réglée pour faire couler le copain à 2h et en avant Guingamp. Une fois de plus le meilleur ami de Zvezdan Mitrovic n’a pas déçu, et on connait un coach rookie qui doit se poser quelques questions concernant son poste 1.

Retour des supposés leaders cette nuit côté Oklahoma City. Al Horford qui débarque à la campagne, Luguentz Dort qui sort de sa sieste mais qui dormait apparemment toujours (0/7 au tir), et un starting five qui se dessine pour le Thunder avec le sniper Justin Jackson pour accompagner les pépites Shai Gilgeous-Alexander et Darius Bazley. Face au Thunder ? Des Bulls en mode préchauffe également, et notamment un duo Zach LaVine / Coby White bien parti pour planter dix tirs du parking par match cette saison. Mais pour être tout à fait honnête ? Disons qu’on se foutait pas mal de tout ce petit monde, et que la raison principale de notre hype nocturne trouvait plutôt son origine sur le banc de Mark Daigneault. La délivrance interviendra à un peu plus de deux minutes de la fin du premier quart lorsque l’ancienne pépite de l’ASVEL remplacera le bodybuildé arrière canadien.

On vous arrête tout de suite, cette nuit ne fut pas le théâtre d’un festival Maledon comme la rencontre face aux Spurs pu l’être, mais on relance tout de suite de 11 (son numéro, rien n’est laissé au hasard) car la deuxième sortie du Français fut tout de même… sacrément positive. Tout de suite responsabilisé à la mène, usant d’un jeu sans ballon intéressant pour un rookie et tourné vers l’avant à chacune de ses relances, Théo a donc une fois de plus envoyé un important message, celui d’un gamin qui semble prêt pour un rôle très intéressant en sortie de banc, et plus si affinités en fonction du projet de sa franchise. On parle d’un mec qui maitrise le pick and roll comme un vétéran, on parle d’un joueur qui prend les shoots qu’il faut et quand il faut, on parle d’un gamin capable de varier le rythme d’une attaque en fonction du moment, en fonction de ses teammates ou même de l’adversité, bref on parle d’un meneur de jeu qui ne fait aucune connerie tout en tant capable d’aller scorer de près lorsque la brèche s’ouvre. Des airs de Tony à ses débuts, très clairement, un flegme assez incroyable pour son âge, des lacunes défensives encore, notamment sur les rotations défensives, mais l’espoir de tout un peuple donc, celui de se dire que ces performances de pré-saison ouvriront les yeux du staff du Thunder. Car il y a les spécialistes de la Summer League ou des scrimmages inutiles d’avant-saison, ceux dont on sait que l’essentiel de la carrière NBA se déroule en été. Puis il y a Théo Maledon, qui prouve depuis deux matchs qu’il est prêt pour le grand saut, et qui attendra comme nous de savoir à quelle sauce il sera graillé à la reprise.

Justesse, adresse, sérénité, sérieux. Pas de gri-gris, pas de célébrations, pas de sauciflards envoyés du parking. Simplement du basket, et peut-être, déjà, la promesse d’une belle surprise bleu-blanc-rouge cette saison dans l’Oklahoma.