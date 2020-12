NBA Top 5 du jour : Deandre Ayton a été flashé à 2km/h du côté de Phoenix, pas besoin d’appeler la police

En avant le Top 5 de la nuit, et même si ce n’est que de la pré-saison, voici déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre quelques uns des premiers héros de la saison, avec notamment un doublé de Chandler Hutchison et un record personnel de vitesse battu par Deandre Ayton.

#5 : la légende dit que depuis l’arrivée de Chris Paul à Phoenix, Deandre Ayton aurait déjà pris plus de conq kilos à force de se gaver de caviars. Et encore, certains lui passent sous le nez parce que ça va beaucoup trop vite.

#4 : on parle beaucoup à Chicago des snipers Zach LaVine et Coby White, on parle pas mal de Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. et surtout du n°4 de la dernière Draft Patrick Williams, mais il va bientôt falloir qu’on parle du freak Chandler Hutchison. La seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord, finalement, c’est que personne n’a envie de parler d’Otto Porter Jr.

#3 : tiens, est-ce que la connexion R.J. Barrett / Obi Toppin ne serait pas le bail le plus excitant à New York depuis genre… cinq ans ?

#2 : Devin Booker au guichet, Deandre Ayton en mode 33 tonnes qui déboule, et même Anthony Davis n’a rien pu faire.

#1 : on disait quoi déjà sur Chandler Hutchison ? Voilà, parce que bon, bref, vous voyez quoi.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour de cette jolie nuit alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.