NBA Top 5 du jour : vous ne devinerez jamais qui est premier, ça commence par Deandre et ça finit par Ayton

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : on commence tranquille avec un petit alley-oop entre Paul George et Ivica Zubac. « Alley-oop », ce terme qui donne tellement de cauchemars aux fans des Clippers aujourd’hui.

#4 : Chris Paul n’est pas là, mais E’Twaun Moore sait aussi distribuer du caviar dans l’ombre du GOAT Cam Payne.

#3 : en parlant de Cam Payne, il n’a pas non plus tout réussi cette nuit. Dans le money time, il est bâché par Ivica Zubac, avant que Paul George sanctionne en transition. Les Clippers espéraient tellement à ce moment-là…

#2 : dans le premier quart-temps, Jae Crowder a envoyé Deandre Ayton sur orbite pour un gros alley-oop. Ce qu’on ne sait pas encore, c’est que cette action n’est qu’une preview d’un finish complètement fou.

#1 : que peut-on faire en 0,9 seconde ? Manger les Clippers vivants.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !