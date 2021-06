Cameron Payne et Deandre Ayton, bourreaux des Clippers dans le Game 2 : oubliez Chris Paul – Devin Booker, il est là le duo gagnant des Suns

Avec un Chris Paul toujours absent et un Devin Booker qui est redevenu humain cette nuit, les Clippers possédaient une belle opportunité pour revenir dans la série lors de ce Game 2 à Phoenix. Mais c’était sans compter sur le duo… Cameron Payne – Deandre Ayton.

Si on vous avait dit avant le match que Devin Booker serait limité à seulement 20 points à 5/16 au tir avec 7 turnovers, tout ça avec un Chris Paul toujours bloqué dans le protocole COVID, vous auriez probablement misé sur une victoire des Clippers. Oui mais non. Parce qu’une nouvelle fois, les Suns ont prouvé qu’ils possédaient les ressources nécessaires pour surpasser n’importe quel défi. Et une nouvelle fois, Cameron Payne a parfaitement step-up en l’absence de CP3. Auteur d’une saison régulière aussi solide que surprenante dans un rôle de booster en sortie de banc, l’ancien compagnon de danse de Russell Westbrook avait déjà montré lors du premier tour face aux Lakers qu’il avait les épaules pour aider à compenser l’absence du Point God. Cette nuit ? Il a fait plus que compenser, il a maltraité des Clippers qui n’ont jamais vraiment réussi à l’arrêter : 29 points (record en carrière s’il vous plaît), 9 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres, 0 turnover, à 12/24 au tir. Est-ce qu’on parle bien de Cam Payne là, le mec qui était encore en G League ou en Chine il n’y a pas si longtemps ? Oui, on parle bien du même Cam Payne. Enfin le même, façon de parler car il n’est plus vraiment le même homme depuis qu’il évolue à Phoenix sous le coaching de Monty Williams et aux côtés de Chris Paul. Dans une soirée où la défense des Clippers avait clairement comme objectif de rendre la vie dure à Devin Booker après son festival du Game 1, Payne a profité des opportunités pour poser son empreinte sur la rencontre. Agressif, confiant et bien décidé à faire mal à Los Angeles, Cam a enchaîné les drives tranchants et n’a jamais eu peur de prendre ses responsabilités, même dans le money time.

Ensuite, comment de ne pas revenir sur la perf’ de Deandre Ayton. Ce matin, on a tous l’image de son alley-oop / game winner en tête, et à juste titre. C’est l’action de la nuit, peut-être même l’action de ces Playoffs, et une action qui pourrait représenter le moment-clé de cette finale de Conférence Ouest. Mais dans ce Game 2, Deandre Ayton, c’est 24 points – également un record en carrière au scoring pour un match de Playoffs – et 14 rebonds, avec aussi 1 interception et 1 contre, le tout à 12/15 au tir. Si Deandre réalise une campagne très convaincante depuis le Game 1 disputé face aux Lakers au premier tour, c’est sans doute la perf’ la plus marquante de sa jeune carrière. Pour sa domination d’ensemble, pour ce game winner improbable, pour l’enjeu. Contre des Clippers qui avaient décidé de mettre Ivica Zubac dans le cinq à la place de Nicolas Batum après un premier match déjà solide d’Ayton face au small ball de Los Angeles (20 points, 9 rebonds), Dede en a remis une couche. Comme Cam Payne, le jeune pivot sélectionné avec le premier choix de la Draft 2018 – devant des joueurs pas trop mauvais comme Trae Young et Luka Doncic – a franchi un gros cap aux côtés de Monty Williams et CP3, jusqu’à devenir cet intérieur capable de vraiment peser des deux côtés du parquet. Si les Suns sont aujourd’hui à seulement deux victoires d’une improbable qualification en Finales NBA, c’est aussi grâce à Ayton, qui tourne à 16,3 points (72,6% de réussite au tir !) et 10,8 rebonds dans l’ombre de Devin Booker et Chris Paul. Il en est à huit double-doubles au total sur ces Playoffs 2021, avec cinq matchs en 20-10. Clairement, il n’est pas là pour rigoler.

Cameron Payne et Deandre Ayton, duo gagnant pour Phoenix cette nuit. Qui a besoin de Chris Paul et Devin Booker au top pour gagner un match de Finales de Conférence ? Pas ces Suns-là, plus que jamais solides et ce peu importe les circonstances.