Les Suns confiants pour un retour rapide de Chris Paul : le soleil revient à Phoenix, les nuages de plus en plus sombres à Los Angeles

En tête 2-0 dans leur série face aux Clippers, les Suns gèrent pour l’instant parfaitement l’absence de leur Point God Chris Paul. Mais ils ne seraient évidemment pas contre un retour rapide du maestro. Et si l’on en croit les dernières infos, CP3 pourrait rechausser les sneakers dans pas longtemps. Youpi !

Nous sommes le 23 juin 2021, et Phoenix est à seulement deux victoires d’une qualification en Finales NBA. Les fans des Suns ont donc de quoi avoir le sourire aujourd’hui, d’autant plus qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de l’Arizona est optimiste concernant un retour rapide de Chris Paul, absent lors des deux premiers matchs de la série car placé dans le protocole COVID il y a une semaine. Et par retour rapide, on entend Game 3 des Finales de Conférence Ouest. Cette troisième rencontre entre les Suns et les Clippers est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi au Staples Center de Los Angeles. Pour l’instant, CP3 est toujours dans le protocole COVID mais étant donné qu’il est vacciné selon les infos d’ESPN, le meneur n’a pas besoin de s’isoler 10 à 14 jours, ce qui représente la durée habituelle pour un cas positif. Concernant la santé du bonhomme, ça a l’air d’aller. Asymptomatique, Cri Cri s’est lancé dans des vidéos TikTok avec ses gamins. Et bien évidemment, il suit à la loupe les perfs de ses copains, jusqu’à échanger des appels Facetime avec Devin Booker et les autres tout de suite après le match. Vous l’avez compris, CP3 trépigne d’impatience pour faire son retour sur les parquets, on espère juste que ces quelques jours d’arrêt n’ont pas complètement cassé le rythme de folie sur lequel il était.

Chris Paul out this game so he decided to make a banger TikTok with his kids 🤣😂 pic.twitter.com/g3qWNcYJ2F — Miguel Lozada (@MLozada) June 20, 2021

Pour les Clippers, passés à 0,9 seconde d’une égalisation face aux Suns, les choses risquent de sérieusement se compliquer. Non seulement ils sont menés 2-0 après avoir laissé filer une énorme opportunité, non seulement Chris Paul pourrait revenir dès le prochain match, mais en plus Kawhi Leonard ne semble lui toujours pas opérationnel pour refouler les terrains. Si la situation de Kawhi reste floue et qu’on n’a toujours pas de véritables infos sur la nature de sa blessure et la durée de son absence, le Woj annonce que l’optimisme des Suns concernant Chris Paul n’est pas partagée par les Clippers concernant leur leader. Du coup, ne vous attendez pas à voir Leonard sur le parquet du Staples Center demain, et on se demande sérieusement si on va le revoir lors de ces Playoffs 2021, car ça parlait quand même d’une blessure au ligament croisé antérieur, ce qui fait toujours flipper. Les Clippers devront donc encore une fois se reposer sur Paul George, Reggie Jackson et Cie pour combler l’absence du Klaw, et tenter de remonter pour la troisième fois consécutive un déficit de 2-0. Impossible ? Non. Tendu ? Clairement.

Les Suns qui mènent 2-0, Chris Paul bientôt de retour, Cameron Payne et Deandre Ayton en mode All-Star… disons que ça va plutôt bien à Phoenix aujourd’hui. Et on imagine que CP3 rêverait de rejouer sur son ancien parquet à Los Angeles pour décrocher la qualification pour ses premières Finales NBA. Ça serait quand même une sacrée histoire.

Source texte : ESPN