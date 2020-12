LeBron James et Anthony Davis ont gambadé hier face aux Suns : attention, il en faudra plus pour voler la vedette à Talen Horton-Tucker

Ils étaient attendus, non pas pour juger de leur état de forme mais plutôt pour se dire que, ça y est, les Lakers ont lancé leur saison 2020-21. LeBron James et Anthony Davis ont joué, comme prévu, très peu, comme prévu, et on a donc enfin eu une esquisse de ce à quoi devraient ressembler les tenants du titre cette saison.

18 minutes pour Anthony Davis, 15 pour LeBron James. C’était annoncé, ce Suns-Lakers serait surtout pour le duo magique une occasion de se décrasser après deux mois d’arrêt, une occasion aussi de découvrir ensemble les Marc Gasol, Wes Matthews, Dennis Schroder ou autre Montrezl Harrell, derniers arrivés sous le maillot angelino. Un cinq majeur de girafes, avec Schroder à la mène, LeBron en 2 (ne te fais pas trop d’illusions Dennis), Kyle Kuzma en 3, et le duo AD / Gasol dans la raquette, et très vite les deux All-Stars prouvent qu’ils n’ont évidemment rien perdu de leur basket depuis le mois d’octobre. les automatismes entre les deux hommes sont là, AD shoote au dessus de Jae Crowder comme s’il était un vulgaire U15 de moins d’1m80, LeBron constate que Deandre Ayton ne défend que sur la moitié de ses moves (Ayton par ailleurs auteur d’un gros match en attaque), et Mikal Bridges se rend compte pour sa part que s’il est un elite defenseur… il y aura toujours au moins un mec sur qui l’on ne peut juste pas défendre. Cerise sur le gâteau le King fera la connaissance avec les passes de quarterback de Marc Gasol (touchdown pour AD hier), se rappelant au doux souvenir de ses années dans l’Ohio avec Kevin Love et son lancer de velours millimétré. Au final 10 points et 4 rebonds pour le grand, 11 points, 2 rebonds et 2 passes pour le monsieur chauve, anecdotique mais toujours plaisant de revoir les deux mecs qui ont roulé sur la NBA sur les douze derniers mois.

Une belle occasion de se décrasser comme on l’a dit plus haut, mais aussi de prendre un peu la température du groupe sur le parquet, et en premier lieu voir d’un peu plus près les performances de la sensation californienne de cette pré-saison : Talen Horton-Tucker. Celui qui tweeta un jour à propos de Delonte West et de… la mère de LeBron James a peut-être eu une conversation avec son boss mais toujours est-il que sur le terrain il a encore été très entreprenant cette nuit. Dans la peau du go-to-guy à chacune de ses entrées, THT y est encore allé de ses 18 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre, à 7/11 au tir pour ne rien gâcher, et si on sait tous la pertinence des rotations en pré-saison, on voit mal aujourd’hui comment Frank Vogel pourrait ne pas faire confiance au sophomore au relai de LeBron, Schroder et Caruso sur le poste 1, ou à celui de Kentavious Caldwell-Pope et Wes Matthews sur le poste 2. Eh Quinn Cook, tu le vois le banc là ? Bah j’espère que tu es bien installé.

Une victoire de cinq points des Lakers, levez la main ceux qui s’en foutent, et donc, surtout, le lancement cette nuit de la saison des deux aliens de Los Angeles, la 18ème de LeBron James au passage. Une saison dans laquelle les champions en titre seront favoris à leur propre succession, avec ou sans Talen Horton-Tucker dans la rotation.