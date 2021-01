NBA Top 10 : De’Andre Hunter claque la bise du samedi soir à Dede’Andre Drummond, et sans masque de protection

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur un joli duel entre dragsters, un Tobias Harris sauvage et un choc entre un Dede jeune et un Dede vieux.

#10 : à Sacramento De’Aaron Fox fait tout. Interception dans les mains d’Eric Gordon, contre-attaque terminée au dessus de Christian Wood et en résistant au retour de John Wall. Parait même qu’il a fait une galette des Rois à la cousine de P.J. Tucker.

#9 : le backcourt du Magic est terriblement stylé et clairement Markelle Fultz n’y est pas pour rien.

#8 : le duo Brandon Ingram / Zion Williamson prend tranquillement ses marques en ce début d’année, mais les Pals vont vite devenir relous si Eric Bledsoe et Steven Adams se transforment en John Stockton et Karl Malone.

#7 : Myles Turner était plutôt affûté en ce début de saison, mais ça c’était avant de se faire salir pendant quarante minutes par Mitchell Robinson.

#6 : si cette coupe de cheveux dégueulasse n’existait pas, Trae Young n’aurait sans doute aucun défaut.

#5 : on a assisté cette nuit à un duel entre John Wall et De’Aaron Fox. Et même au ralenti, bah ça va très vite.

#4 : Seth Curry n’avait clairement pas intérêt à essayer de tomar, alors il a fait ce qu’il avait de mieux à faire.

#3 : on a assisté cette nuit à un duel entre John Wall et De’Aaron Fox. Et même au ralenti, bah ça va très vite, surtout pour Danuel House Jr..

#2 : il n’y avait pas grand chose à voir cette nuit entre les Hawks et les Cavs, à part peut-être ce poster de De’Andre Hunter sur Dede’Andre Drummond.

#1 : plutôt logique d’attaquer le cercle en transition quand c’est Bismack Biyombo qui défend sur vous. Mais encore faut-il aller lui claquer un poster sur la tronche, et pour àa Tobias Harris ne s’est pas fait prier.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.