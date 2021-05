NBA Top 10 du jour : Draymond Green nous offre sa version de la Statue de la Liberté, manque plus que la robe et la torche

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : On commence avec un peu de French Touch ! Il n’est jamais bon de laisser Rudy Gobert dans son dos avec un peu d’espace. Lob is coming comme ils diraient dans Game of Thrones.

#9 : Julius Randle joue à Ray Allen dans le corner et il plante au buzzer pour conclure une possession mal embarquée. L’empereur de New York dans ses œuvres quoi.

#8 : Qu’il est bon de retrouver Jaren Jackson Jr. sur un parquet ! Pick-and-roll parfait avec Dillon Brooks et finition en force pour l’intérieur des Grizzlies.

#7 : Ben Simmons alley-oop épisode 1 : Danny Green à la passe, Benny pour la finition à deux mains. Sécurité avant tout.

#6 : Edmond Sumner a le même prénom que ton grand-père mais il claque des posters autrement plus sauvages.

#5 : Ben Simmons alley-oop épisode 2 : Seth Curry à la passe, Benny pour la finition à deux mains. Vous n’avez pas comme un air de déjà-vu ?

#4 : Si Russell Westbrook s’emmerde en NBA, il pourra toujours aller taquiner Tom Brady avec des passes de quarterback venues d’ailleurs.

#3 : Draymond Green n’est juste bon à faire la passe à Steph Curry, il s’y connait aussi en architecture new-yorkaise. Un truc avec une femme et une torche, quelque chose du genre.

#2 : Et un doublé pour Russell Westbrook dans ce Top 10 ! Petite passe dans le dos pour Daniel Gafford qui ne se pose pas de question pour la finition : on écrase tout et on verra bien.

#1 : Javonte Green nous montre ses skills athlétiques avec ce putback à une main. À croire que les Sixers n’ont pas écouté Steve Kerr parler des box outs.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !