Les matchs de la nuit sont désormais derrière nous et on jette un dernier coup d’oeil dans le rétro avec le traditionnel Top 10 du matin. Allez, let’s go !

Hamidou Diallo se voyait déjà écraser du cercle mais Isaiah Hartenstein l’a vite calmé avec une grosse bâche.

La défense, la contre-attaque, la belle circulation de balle, les Blazers font le show en équipe.

Terance Mann se la joue Steph Curry avec un buzzer beater depuis… sa moitié de terrain !

Dribble entre deux joueurs, spin move et finition, LeBron James fait lever la Crypto.com Arena.

Jerami Grant s’est dit qu’il avait envie d’exploser du Mavs alors il est allé dunker sur toute la défense adverse.

Jeremy Sochan s’est rendu compte que De’Aaron Fox était non seulement rapide mais aussi puissant. #poster

Derrick Jones Jr., marsupilami depuis 1997.

LeBron James en mode spin move, parce que ça vous avait manqué.

Joel Embiid sort les muscles et Wenyen Gabriel n’avait qu’à pas être là.

Nikola Jokic qui crucifie le Magic avec un énorme game winner. Il est là le double MVP des Nuggets.