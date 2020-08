Air Jordan 1 Satin Snakes : le Swoosh enfile sa plus belle peau de serpent

On évoquait ce week-end les Girls Air Jordan 8 Pinksicle et les femmes restent à l’honneur aujourd’hui puisqu’elles vont pouvoir se la jouer sneakerheads avec les Air Jordan 1 Satin Snake réservées à ces mesdames. Inscrivez-vous dès maintenant à la raffle sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour ne pas rater cette véritable oeuvre d’art.

Il y a des pompes un peu plus prisées que les autres. Alors plutôt que de gonfler (encore) le prix de ces pièces tant attendues par les collectionneurs, Jordan Brand aime recourir à un système de tirage au sort plus juste mais aussi hyper frustrant pour les moins chanceux d’entre nous. C’est la stratégie qui a été adoptée avec les Air Jordan 1 Satin Snakes. Un modèle qui se conjugue exclusivement au féminin et qui n’est pas sans rappeler le coloris Bred en mémoire des plus belles heures de Sa Majesté Jordan aux Bulls. Même les plus novices d’entre-vous l’auront deviné, il y aura donc du blanc, du rouge et du noir au menu. Mais là où la paire se démarque de ses cousines, c’est avec les matériaux choisis par les designers de chez Jordan Brand. Il y a du cuir blanc, certes. Mais le satin rouge et surtout la fausse peau de serpent noire notamment au niveau du Swoosh donnent un tout autre rendu à cette AJ1 qui devrait également plaire aux fans du Black Mamba. Ce n’est pas la première fois que l’on compare les deux joueurs, Kobe Bryant s’étant largement inspiré du numéro 23 de Chicago pour trouver son propre style. Le clin d’oeil est évidement touchant.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro Bred Toe, pour ces messieurs qui voudraient aussi se faire plaisir avec un coloris semblable.

On les imagine déjà à ses pieds : Sabrina Ionescu à son retour de blessure.

L'occasion parfaite pour les porter : pour supporter les Bulls dans la bulle à Disney, woops…

On aime : la peau de serpent sur toute la sneakers aurait fait tout much mais le dosage est parfait ici.

On aime moins : à chaque fois on a une pensée pour toutes les petites bouilles tristes qui n'auront pas la chance d'être tirées au sort.

Inscrivez-vous au tirage au sort pour les Air Jordan 1 Satin Snakes sur le site de notre partenaire Basket4Ballers avant ce mercredi 5 août à 16 heures. Les heureuses gagnantes devront quand même débourser 159,90 euros pour se les offrir.

