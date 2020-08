Apéro spécial Playoffs en direct à 22h : si tu ne savais pas quoi faire ce soir, maintenant tu sais

La saison régulière vient à peine de reprendre, mais faudrait pas oublier que les Playoffs approchent à grands pas. Bah oui, ils vont commencer dans deux semaines à peine alors faut bien se chauffer à un moment donné. Devinez quoi, y’a un petit apéro au programme ce soir histoire de pouvoir discuter entre passionnés.

Réservez votre mardi soir. À 22h, sur la chaîne Twitch de TrashTalk et juste après le massacre des Nets par les Bucks, on va se poser tranquillement pour parler Playoffs, dont le début est prévu pour le 17 août prochain. Après quasiment une semaine de reprise, l’intensité est bien revenue et ça se bat dans tous les sens pour essayer d’obtenir la meilleure place possible en vue des séries éliminatoires, notamment dans la Conférence Ouest. Au menu donc, un coup d’œil sur la chasse aux Grizzlies, un point sur le classement actuel, les affiches potentielles du premier tour, sans oublier une discussion sympathique sur ces équipes dangereuses qu’il vaudrait mieux éviter. Bref, un joli programme pour une belle soirée entre drogués.

Apéro spécial Playoffs à 22h, c’est par ici

Le rendez-vous est pris, on va se mettre bien ! Alors préparez tout ce qu’il faut avant ce soir histoire de bien kiffer.