Allez, six matchs pour cette sixième soirée de matchs depuis cette reprise salvatrice. Hier soir, ça a bien craqué son slip devant le Heat et les Raptors, mais aussi pendant l’opposition entre OKC et Denver. On remet donc le couvert ce soir pour, on l’espère, de grosses rencontres bien énervées. En parlant de ça, si vous souhaitez initier vos enfants au basket aujourd’hui, c’est mieux après 22h. Pourquoi ? On vous explique tout de suite.

Préparez de quoi faire du ménage et désinfecter une pièce entière. Parce que d’entrée ça va être un carnage… Qu’est-ce que nous fait dire ça ? Les Bucks affrontent les Nets à 19h30 en ouverture de cette nouvelle nuit de matchs. Giannis a perdu contre les compères texans avant hier, et quand le Freak n’a pas satisfait son appétit d’humains et de victoires, il a tendance à se rattraper sur la soirée suivante. Pas de chance, les Nets ne pourront compter que sur le jardinier du Barclays Center, titulaire car c’est l’un des seuls types que Sean Marks a réussi à emmener à Orlando, pour éviter de finir amuse-bouche du Grec. Bon, un petit film d’horreur pour commencer la soirée, au moins ça nous a fait assez peur pour nous empêcher de nous coucher tôt. Hein quoi ? C’est la même chose après ? Eh oui, puisque l’affiche suivante est un Kings – Mavericks (20h30) qui sent bon le -18. On part cette fois-ci du côté de l’Europe de l’Est, qui va également montrer qu’elle sait y faire en matière de scénario effrayant. Les Rois pourront toutefois éviter la branlée en arrivant à trouver des billets d’avions pour Sacramento d’ici l’heure du match.

Bon, cette fois c’est bon, vous pouvez réveiller les marmots pour leur faire mater du basket. Ça repart à 22h avec un bon Clippers – Suns, où Kawhi et Paulo auront à contenir la fougue du jeune Devin Booker. Une vraie opposition, c’est parfait pour apprendre à son enfant à aimer la balle orange. On enchaîne avec les Pacers, qui « recevront » le Magic à minuit. Allez, on sort les écharpes bleu blanc rouge et les maillots du FC Charenton, car Evan Fournier va fièrement représenter face aux fermiers de la NBA. Il est désormais 0h30, et ça va chauffer entre le Heat et les Celtics. Petit back to back pour la bande de South Beach qui, après avoir fièrement livré bataille mais finalement échoué hier contre les Dinos, va tenter de faire chavirer Boston. Attention à pas faire caca culotte en fin de match, ça la foutrait mal si ça arrivait deux fois de suite. Le temps de tabasser la cafetière et on attaque la dernière rencontre du jour, entre Blazers et Rockets, à 3h. Bien vexés de ne pas avoir réussi à se farcir les Verts du Massachusetts dimanche soir, Dame D. et ses potes vont devoir sortir les muscles pour venir à bout d’El Barbudo et son copain Brodie. Ça risque d’être diablement intéressant alors soyez courageux, et restez avec nous jusqu’aux aurores.

Une fois de plus, il y en aura pour tous les goûts ce soir. Petit conseil TTFL , après T.J. Warren, Fred VanVleet et Michael Porter Jr, il y a fort à parier qu’un mec comme Chris Chiozza nous plante 47 points à 9/11 du parking. Là-dessus la bise, et rendez-vous à 19h30 pour les plus téméraires.