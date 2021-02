Preview de la soirée NBA : neuf matchs au programme, un Chef pour débuter et le boss de fin pour… finir, la logique quoi

Après une nuit plutôt calme en matchs et assez pauvre en qualité grâce à nos amis des Bucks, des Lakers et des Kings, on repart à la guerre ce soir avec neuf affiches au programme. Début des hostilités vers 1h15 du matin, fin du bail à 7h, PLS à 9 et steak-frites à 12, c’est bien, la première partie du week-end est déjà dans les cartons.

Stephen Curry, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Trae Young, Joel Embiid, Vincent Poirier, Zach LaVine, Ja Morant, Jerami Grant, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Theo Maledon, Zion Williamson, Jaxson Hayes, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell. Deux intrus se cachent dans la liste et tous les autres pourraient envoyer du bois ce soir, toujours sympa un petit jeu pour débuter une preview.

1h : Magic – Warriors : un classique du genre si vous aimez voir un petit mec avec un protège-dents inscrire douze paniers à 3-points dans le même match. Bonus rookie, James Wiseman pourrait faire son retour ce soir avec les Dubs et bonus France, depuis deux jours Evan Fournier est devenu l’un des joueurs les plus aériens de toute la Ligue alors ne manquez ce top départ de la soirée sous aucun prétexte.

1h : Cavs – Nuggets : des Cavs sur une série de huit défaites de suite, la plus sale de la Ligue, face à des Nuggets pas franchement en grande forme non plus. Spoiler, un petit 44/18/14 de Nikola Jokic devrait suffire à freiner la verve des jeunes Cavaliers, d’autant plus que cette fameuse verve… est portée disparue depuis un mois. A moins que les 10 000 absences potentielles du côté de Denver (Millsap, Barton, Harris) ne soient un poids trop lourd à porter, mais on se dit tout de même que le pivot serbe a les épaules suffisantes pour gérer ça comme un grand.

1h30 : Celtics – Hawks : Boston jouera peut-être sans Jaylen Brown ni Kemba Walker, et on vous laisse deviner l’absence la plus préjudiciable pour la Green Nation. Côté Hawks on comptera une fois de plus notamment sur le duo Trae Young / Clint Capela, qui avait fait mille misères à cette même défense des Celtics avant-hier.

1h30 : Sixers – Bulls : les Sixers restent sur trois défaites en quatre matchs et doivent remettre les gaz, ce qui ne signifie pas qu’ils doivent péter mais bien l’emporter cette nuit face aux Bulls. Pronostic de la rédaction : Zach LaVine ne se laissera probablement pas faire mais Zach LaVine n’aura probablement pas le choix.

2h : Grizzlies – Pistons : Sekou Doumbouya et Dillon Brooks sont tous deux listés questionables pour ce match, ce qui remet fortement en question le fait de savoir si on va le regarder ou pas. On vous laisse vous faire votre propre idée sur le sérieux de cette phrase.

2h : Bucks – Thunder : Milwaukee est en back-to-back, le Thunder est en tank-to-tank, mais des deux équipes c’est bien OKC qui nous éclate le plus en ce moment. De là à dire que Darius Bazley va lâcher des grands « this is my league » à Giannis n’exagérons pas, mais en tout cas ce match pourrait s’avérer être plus intéressant qu’il n’y parait.

2h : Pelicans – Suns : grosse rencontre entre l’intérieur le plus mobile de toute la NBA et l’intérieur le moins mobile de l’histoire des Suns, on vous laisse mettre des noms sur la devinette. Pour le reste ? Les Suns tenteront d’inverser la théorie du TrashTalk Curse alors que les Pels essaieront, comme chaque soir depuis 2002, de nous faire croire que c’est une vraie franchise NBA.

3h : Wolves – Raptors : des Loups en mission (re)naissance avec un Karl-Anthony Towns qui a les crocs, des Raptors en back-to-back et donc en grand danger quand on connait les statistiques des Dinos cette saison à l’occasion des rematchs. Si vous avez cent balles à mettre ? Feu sur les Wolves. Et si vous perdez vos cent balles ? On effacera cette phrase dès la fin du match et vos screens ne feront pas foi.

4h : Clippers – Jazz : après la branlée de l’avant-veille face à ce même Jazz, les Clippers tenteront de réagir et de faire chuter Utah pour la deuxième fois seulement en… un mois et demi. Bon chance comme dirait l’autre, mais il parait que quand Kawhi joue c’est une autre limonade. Et d’ailleurs, tu peux jouer s’il te plait Kawhi ? C’est pour un copain en TTFL.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !