Trae Young en lâche 40 sur des Celtics toujours plus inconstants : chauffer juste avant le choix des coachs pour le All-Star Game, good idea

Cette nuit Trae Young a été grandiose avec 40 points à 14/20 au tir, 8 passes, 2 steals et une victoire essentielle face à Boston, une victoire qui arrange grandement les Hawks mais pas du tout des Celtics… qui sortent du Top 4 de l’Est.

Les Celtics recevaient les Hawks ce mercredi soir dans un duel entre deux équipes en grosse galère et qui avaient besoin de win pour reprendre confiance. On aura eu droit à une rencontre serrée, même si Atlanta n’a plus lâché le score après être passé devant dans le second quart-temps. Les Hawks ont surtout dominé les Celtics dans la raquette, quelle surprise, en scorant 60 de leurs 122 points dans la peinture. Face à Tristan Thompson et les non-frères Williams (Grant et Robert), Clint Capela s’est logiquement régalé (24 points à 10/13, 13 rebonds dont 4 offensifs) et le Suisse a également profité des nombreuses offrandes de son leader Trae Young qui retrouve ainsi des couleurs au meilleur des moments.

En effet, après avoir paru quelque peu désintéressé face aux Pacers (15 points à 3/9) puis face aux Knicks (23 points à 6/19), Trae Young a rappelé qu’il était tout simplement indéfendable dans ses bons jours. 40 points à 14/20 au tir et 8/8 aux lancers, 8 passes et 2 steals, le meneur des Hawks a absolument tout fait aux Celtics et a montré à Jayson Tatum et Jaylen Brown qu’il fallait toujours compter sur lui pour décrocher une place de titulaire pour le prochain All-Star Game (roulement de tambour, résultats ce soir). Tout comme son copain suisse, Young a marqué la plupart de ses points dans la raquette puisqu’il n’a scoré “que” quatre tirs longue distance. Auteur de 16 points dans le dernier quart-temps, Jeune a riposté à chaque retour des C’s par un panier dans la foulée. Avec un Young aussi précis au tir, Atlanta n’avait pas grand chose à craindre et les Celtics ne reviendront jamais, John Collins finira le boulot sur la ligne des lancers et validera ainsi une victoire très importante 122-114. Après quatre défaites de suite, Atlanta renoue enfin avec la victoire et revient à une win de la huitième place occupée actuellement par les Hornets. Les Hawks sont encore loin d’être au niveau auquel on les attendait en début de saison, même si les blessures ont évidemment joué sur les résultats, et c’est avec ce genre de victoire dominante qu’ils pourraient enfin trouver une dynamique sur laquelle s’appuyer. Côté Boston ? C’est le flou total. Cinquième défaite sur les sept derniers matchs et une dynamique de groupe qui interroge depuis la blessure de Marcus Smart. Les Celtics manquent clairement de hargne et le casting à côté des deux stars est en réelle difficulté depuis le début de saison. Beaucoup de choses à travailler, spécialement en défense car Boston n’a par exemple encaissé moins de 100 points qu’à… trois reprises cette saison. Allô ? Brad Stevens ? Edwin Jackson avait-il finalement raison ?

Trae Young a donc régalé avec une performance qui a redonné le smile à toute la Géorgie. 40 points à 70% au tir, le meneur veut sa deuxième sélection au All-Star Game et il vient de le hurler très fort.