Adam Silver défend son choix d’organiser un All-Star Game : le grand chauve entend les critiques, mais « c’est la bonne chose à faire »

Alors que les résultats finaux des votes pour le All-Star Game ont été annoncés la nuit dernière, le big boss de la NBA Adam Silver s’est exprimé concernant l’organisation du match des étoiles, contesté par pas mal de monde. Pour le commish, c’est « la bonne chose à faire ».

Ils sont nombreux à être montés au créneau pour exprimer leur mécontentement concernant la mise en place d’un All-Star Game dans le climat COVID actuel. LeBron James en tête de liste, mais aussi Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kawhi Leonard ou encore De’Aaron Fox. Ces gars-là voulaient surtout utiliser le break du 5 au 10 mars pour souffler un peu mais la Ligue avait un autre plan en tête, un plan qui a été officiellement dévoilé hier et qui a été organisé avec l’union des joueurs. C’est dans ce cadre-là qu’Adam Silver s’est exprimé pour défendre sa décision d’organiser un match des étoiles le dimanche 7 mars prochain.

« C’est un grand événement pour nous, et nous faisons le maximum pour honorer au mieux les différents aspects de la Ligue pendant cette pandémie, et c’est juste une opportunité de plus », a déclaré le grand chauve via ESPN.

S’il prend évidemment en compte le scepticisme et les critiques qui entourent la tenue de cet événement, Adam Silver tient à rappeler que ce n’est pas la première fois que la NBA doit faire face à ce genre de doutes, et on sait tous qu’il y a évidemment de gros enjeux financiers qui se cachent derrière tout ça.

« Il y avait évidemment ceux qui pensaient qu’on ne devait pas jouer sans les fans, qui pensaient qu’on ne devait pas jouer dans la bulle, qui pensaient très sérieusement qu’on ne devait pas jouer à cause des problèmes de justice sociale qui perturbent notre pays. Donc j’entends vraiment le point de vue opposé. Aucune décision durant cette pandémie ne peut être prise sans incertitude et sans risque. Voilà un nouvel exemple, c’est mon travail de prendre en compte les différents intérêts et au final, je pense que c’est la bonne chose à faire pour avancer. »

Là, il faut dire qu’Adam marque un point. Depuis que le monde a changé de dimension en mars 2020, la NBA a montré qu’elle était capable d’assurer le bon fonctionnement de ses événements face au COVID. Malgré le scepticisme entourant la bulle de Disney, cette dernière a été un grand succès et a permis à la Grande Ligue de terminer la campagne 2019-20 dans de bonnes conditions, tout ça sans le moindre test positif. Bien évidemment, tout est plus compliqué cette saison sachant que la Ligue n’est plus protégé par Mickey, mais les protocoles sanitaires mis en place sont très strictes et permettent de limiter la présence du virus au sein de la NBA. Tout ça pour dire qu’on peut compter sur Adam Silver pour faire le maximum afin d’assurer la sécurité des joueurs qui seront à Atlanta dans environ trois semaines. Le commissionnaire de la Ligue a d’ailleurs indiqué qu’il n’y aurait pas de fans en tribunes pour l’événement, seulement un millier de personnes provenant des Universités Historiquement Noires locales (HBCU, qui recevront 2,5 millions de dollars à travers l’événement) ainsi que des personnes invitées par les joueurs.

« Notre événement ne sera pas ouvert au public. […] Il n’y aura pas de billets pour le public, et je suis d’accord avec Madame le maire. Nous ne voulons pas que les gens se rassemblent pour des événements autour du All-Star. Il n’y aura absolument aucun événement à Atlanta, aucune soirée. C’est un événement fait pour la télévision, et c’est surtout à Atlanta parce que c’est là où se trouve Turner Sports [partenaire TV de la NBA, ndlr.], qui va gérer l’événement. »

Madame le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, avait exprimé ses craintes concernant la possibilité de voir des gens se rassembler autour de l’événement dans le climat COVID actuel. Adam Silver a bien insisté sur le fait que tout se passera derrière un écran de télévision seulement. En espérant que le spectacle soit au rendez-vous…

Source texte : ESPN