Toujours pas de date de retour pour Kevin Durant : qu’il prenne son temps, Timothé Luwawu-Cabarrot est là pour tenir la baraque

Kevin Durant ne foule pas beaucoup les parquets NBA ces derniers temps. Quand ce n’est pas le protocole COVID, c’est un petit bobo à l’ischio qui oblige KD à rester sur la touche. Et visiblement, il n’est pas encore prêt pour revenir cramer de la ficelle.

De retour face à son ancienne équipe de Golden State samedi dernier après avoir raté trois matchs consécutifs à cause du protocole COVID, Kevin Durant n’a pas rejoué depuis. Trois nouveaux matchs à regarder ses copains depuis le banc, la faute à un ischio qui siffle un peu. Cela n’a pas empêché James Harden et Cie de réaliser une semaine parfaite (victoire chez les Kings, les Suns et les Lakers la nuit dernière, cinq succès de suite au total), mais on imagine que les Nets aimeraient tout de même revoir KD rechausser les sneakers assez vite. Spoiler, ce n’est pas pour tout de suite. En effet, d’après Mark Medina d’USA Today, qui cite des propos du coach des Nets Steve Nash, aucune date de retour n’est fixée actuellement pour Durant, qui manquerait encore un peu de puissance et d’explosivité. On peut donc s’attendre à quelques matchs d’absence en plus pour Easy Money Sniper, son total étant déjà de douze cette saison à l’heure de ces lignes. Pour info, les Nets ont encore six rencontres au programme avant le All-Star Break, prévu du 5 au 10 mars prochain. Six rencontres, dont une dimanche face aux Clippers à Los Angeles, puis trois autres à la maison la semaine prochaine (Kings, Magic, Mavericks), et enfin deux déplacements dans le Texas (à San Antonio et Houston) pour boucler la première partie de saison.

Steve Nash said "there's no timeline" on Kevin Durant's return after missing the past two games with his hamstring injury. Nash said training staff is looking for KD to show "improved strength." — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 19, 2021

Nommé capitaine pour le All-Star Game en compagnie de LeBron James, Kevin Durant réalise un retour de folie après sa rupture du tendon d’Achille (29 points, 7,3 rebonds, 5,3 assists, 52,4% au tir, 43,4% derrière l’arc, 86,9% aux lancers-francs, plutôt pas mal tout ça), mais les Nets préfèrent évidemment y aller doucement avec lui à chaque fois qu’il y a une petite alerte sur le plan physique. Avec son Big Three, Brooklyn a forcément de très grandes ambitions alors pas question de prendre le moindre risque avec la santé de Durant, surtout quand vous avez un James Harden qui cartonne aux côtés de Kyrie Irving, et bien évidemment un Timothé Luwawu-Cabarrot en mode monsieur propre. La nuit dernière, lors de la victoire des Nets face aux Lakers, TLC a lâché 15 points au calme en 27 minutes, à 5/9 au tir dont 5/8 du parking, avec 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour faire les choses bien. Sur les quatre derniers matchs, le Frenchie tourne à 10 points, 3 rebonds et 1,3 interception de moyenne en 24 minutes, avec des pourcentages de réussite au tir de 61% dont 53% à 3-points. Une belle petite production en sortie de banc qui fait plaisir à voir, et on espère que TLC continuera à profiter de l’absence de Durant pour enchaîner.

Les amoureux de Kevin Durant vont devoir prendre leur mal en patience. KD ne semble pas encore opérationnel pour retrouver les parquets tout de suite et les Nets font logiquement preuve de prudence, car l’ischio c’est fragile. Allez, prends soin de toi Kevin, nous on t’attend.

Source texte : USA Today