Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Nikola Jokic en mode glouton face aux Cavaliers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 19 février, on a droit à un gros programme avec pas moins de neuf matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (2,55) – Warriors (1,59)

01h00 : Cavaliers (4,50) – Nuggets (1,26)

01h30 : Celtics (1,60) – Hawks (2,65)

01h30 : Sixers (1,30) – Bulls (4,00)

02h00 : Grizzlies (1,58) – Pistons (2,65)

02h00 : Bucks (1,18) – Thunder (5,50)

02h00 : Pelicans (2,50) – Suns (1,65)

03h00 : Timberwolves (2,25) – Raptors (1,72)

04h00 : Clippers (2,65) – Jazz (1,60)

Le pari qu’on sent bien

Nikola Jokic prend au moins 11 rebonds contre les Cavaliers (1,80) : allez, un petit pari sur le Serbe préféré de ton Serbe préféré. Face aux Cavaliers ce soir, on voit bien Nikola Jokic prendre sa douzaine de rebonds, lui qui tourne à 11,1 prises par match cette saison. En face, l’équipe de Cleveland n’est pas connue pour avoir une grande attaque, bien au contraire. 29e aux points marqués par match et 25e au pourcentage au tir, ça en fait des rebonds à capter. Et globalement, les Cavs ne sont pas très performants non plus dans ce secteur puisqu’ils ne prennent que 43,7 rebonds par soir, 22e de la Ligue. Avec l’absence de joueurs comme Andre Drummond, Larry Nance Jr. et Kevin Love, Nikola Jokic devrait pouvoir arriver à ce total de 11, même si le jeune Jarrett Allen n’est pas mauvais en face.

Le combiné à tenter

Zion Williamson réalise une performance d’au moins 37 (points + rebonds + passes) contre les Suns et les Bucks battent le Thunder (2,07) : avec un Zion Williamson qui monte sérieusement en puissance, c’est le bon moment pour miser sur lui. Depuis le début du mois de février et même avant, le numéro 1 de la Draft 2019 cartonne comme jamais, lui qui score avec une efficacité effrayante tout en apportant sa contribution au rebond et progressant même dans le playmaking. Ses stats sur les dix derniers matchs ? 27 points, 5,5 rebonds, 4,4 passes décisives. Et sur les cinq dernières rencontres, il monte même à 31,6 points, 5,4 rebonds, 3,8 passes. C’est ce genre de contribution qu’on attend de sa part face aux Suns ce soir. Et avec ça, on attend aussi une victoire des Bucks. Oui Milwaukee est en back-to-back, oui Giannis Antetokounmpo et ses copains sont dans le dur, mais on ne peut pas imaginer la bande à Mike Budenholzer lâcher une nouvelle rencontre à la maison face au Thunder. Alors certes, Oklahoma City est une équipe accrocheuse, mais les Daims doivent vraiment sortir de leur spirale négative.

Une petite folie pour finir ?

Joel Embiid marque au moins 35 points contre les Bulls (2,30) : un candidat MVP face à la défense des Bulls ? Y’a moyen de tenter une petite folie. Personne n’est capable d’arrêter Joel Embiid à Chicago, et il peut très bien taper les 35.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

