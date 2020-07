Carmelo Anthony heureux de retrouver le poste 3 : un nouveau look pour une nouvelle vie

Il existe plus de versions de Carmelo Anthony qu’il n’a de médailles olympiques. Parmi elles ? Hoodie Melo, FIBA Melo, Melo au camping, Melo à la ferme et la dernière en date observée à Orlando : Skinny Melo. Arrivé aux Blazers en cours de saison, Meli-Melo va retrouver un rôle d’ailier qu’il a bien connu.

A 36 ans, Carmelo fait de la résistance. Il a rarement été aussi léger sur la balance, ce qui lui a même valu un nouveau surnom, celui de Skinny Melo. Avec sa transformation physique et le retour des grands dadets Jusuf Nurkic et Zach Collins, il va enfin pouvoir se repositionner à l’aile qu’il avait quittée en même temps qu’il avait quitté les Knicks. Utilisé en ailier-fort au Thunder, aux Rockets et aux Trail Blazers, un retour aux bases ne va pas lui faire de mal. Portland va avoir besoin d’un Melo au meilleur de sa forme s’ils veulent réaliser l’impossible et attraper une place qualificative en Playoffs. Avec l’absence de Trevor Ariza, le produit de Syracuse est la seule véritable option de Terry Stotts au poste 3. Sauf si on considère Mario Hezonja comme un joueur de basket. D’après ce qu’il a partagé à ESPN, l’ex franchise-player des Knicks et des Nuggets a l’air heureux de sa métamorphose qui va lui permettre de redécouvrir la position de ses débuts et de son prime :

« Chaque été, c’est un nom différent pour moi. Cet été, c’est Skinny Melo. Il y a eu Hoodie Melo, USA Melo, il y a eu tellement de Melos différents. Mais moi, je reste toujours le même. […] Une fois que l’entraîneur m’a dit que je reprendrais le poste 3, je me suis mis au défi d’atteindre un poids avec lequel je me sentirai à l’aise. J’avais déjà ça en tête avant, je veux être à l’aise pour courir et m’adapter aux systèmes. […] C’est ce qui m’a motivé à revenir à ce poids exact, autour des 105 kilos. Je n’avais pas vu les 105 depuis le tout début de ma carrière. Alors maintenant, cela me remet dans un état de confiance, sachant que j’ai pu revenir à ce poids. Sur le terrain, je me sens bien, je me sens en bonne santé. J’ai aussi beaucoup de clarté. Tout cela faisait partie du plan. Je peux certainement faire la différence ».

Fin comme une feuille à rouler, le nouveau Slim Shady a apparemment juste redistribué son poids et n’aurait perdu qu’un kilo et demi. Il distribue mieux ses kilos que les caviars. À 36 ans, c’est le moment qu’il a choisi pour faire quelques « expériences » sur son alimentation mais il n’a pas voulu donner son astuce minceur. En tout cas, il prend bien son nouveau surnom et rigole sur la prochaine version de Melo qu’on va trouver dans les bacs :

« Je le prends comme un compliment. Je le prends comme une reconnaissance du travail que j’ai accompli, de l’extrême attention que j’ai portée ces deux derniers mois. [Quant à la prochaine version] J’allais dire quelque chose, mais je ne peux pas. Nous allons d’abord traverser cette bulle, et je vous le ferai savoir. Je vous tiendrai au courant. »

Champ Melo ? Retired Melo ? À suivre…. « Avec Comme J’aime, retrouvez votre poids de forme. Ne vous privez plus pour maigrir, mangez comme vous le voulez. Programme testé et approuvé par Nikola Jokic et Carmelo Anthony. » Il faudrait peut-être en parler à Raymond Felton s’il veut revenir en NBA.

Source texte : ESPN