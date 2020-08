Prolonger Joe Harris est la priorité des Nets pour la prochaine intersaison : c’est donc lui le troisième membre du Big 3 ?

Les Nets sont qualifiés pour les Playoffs qui vont commencer dès lundi, mais ça bosse déjà en coulisse pour préparer l’intersaison. Et si certains observateurs imaginent bien Brooklyn ramener une troisième superstar pour accompagner Kyrie Irving et Kevin Durant, le manager général Sean Marks a annoncé qu’il voulait en priorité… prolonger Joe Harris. C’est donc lui la troisième star ?

C’est la « priorité numéro 1 » des Nets pour la prochaine offseason : prolonger le futur agent libre Joe Harris. Sean Marks a été clair, il n’est pas question de laisser filer le sniper. Auteur d’une nouvelle saison intéressante avec 14,5 points par match à 42,4% à 3-points, Harris a surtout envoyé du gros pain de mie pendant la reprise à Orlando. Cinq matchs, 21,2 points, 4,4 rebonds à… 63,2% au tir et 58,1% de la buvette, allez-y, vous pouvez tomber de votre chaise. Grosse reprise donc pour Joey Hoops, qui a dû séduire son GM et son proprio (Joe Tsai), puisqu’ils sont prêts à mettre l’argent sur la table, quitte à pratiquement doubler son salaire actuel qui est de 7,6 millions de dollars. Un sniper, ça se paye cher. Sean Marks a d’ailleurs déclaré sa flamme à son ailier juste avant le match contre les Blazers (défaite 134-133), via le New York Post :

Ça semble certain, les Nets vont faire le nécessaire pour prolonger Joe Harris à l’intersaison. Mais le principal intéressé n’a pas encore la tête à ça. En pleine reprise et aux abords des Playoffs, il préfère se concentrer sur le jeu, logique. Il y a quand même une série contre Toronto, champion en titre, qui commence lundi prochain. Mais une fois la saison finie dans une dizaine de jours , Jojo pourra se consacrer à la Free Agency. Car le monsieur a la cote. Après un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans, il devrait pouvoir passer à 12 ou 14 par an selon Bobby Marks d’ESPN, ancien assistant GM des Nets. Mais le montant dépendra de l’impact de la pandémie sur le marché des agents libres. Marks met également en avant le fait que les Nets n’auront que 5,7 millions de dollars à dépenser avec la Mid-Level Exception pour le remplacer en cas de départ, car Brooklyn sera au-dessus du salary cap. Autrement dit, ça sera compliqué de trouver un joueur d’une qualité équivalente.

At the very minimum, Harris will be looking at offers from other teams in the midlevel ($9-10M) range. I expect his final number to be higher ($12-14). The finances in Brooklyn make him a high priority. Lose him and all you have is the $5.7M tax ML to replace. https://t.co/UwvW3IRjV0

