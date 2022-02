Joe Harris pourrait avoir besoin d’une deuxième opération à la cheville : ça sent pas très bon, le sniper va-t-il rejouer cette saison ?

Les Nets ont signé leur sixième défaite de suite contre les Kings lors d’un mercredi panzani de folie. Kevin Durant est toujours absent, Kyrie Irving a toujours le statut d’intermittent du spectacle, tandis que James Harden est toujours chagriné par le manque de clubs de strip-tease à New York. Et comme si ça ne suffisait pas, le retour de Joe Harris est plus compliqué que prévu.

L’agent du sniper des Nets Mark Bartelstein a confirmé à plusieurs médias américains, dont le New York Post et ESPN, qu’il y avait un léger contretemps dans la rééducation de Joe Harris. En effet, Joe aurait peut-être besoin d’une nouvelle opération chirurgicale à la cheville gauche. Petit rafraîchissement de mémoire : le sniper s’était blessé quelques semaines après le début de la saison et il avait subi une opération le 29 novembre dernier pour soigner un problème lié à une petite particule osseuse. On avait déjà eu quelques échos, notamment de la part de Steve Nash, qui ne présageait rien de bon et laissait entendre que sa rééducation se passait mal. On parlait d’irritations pouvant retarder son retour, mais rien de trop inquiétant. Les dernières nouvelles nous informent donc que le contretemps est à prendre au sérieux. La semaine à venir devrait permettre au staff médical de faire un choix. Il y a la possibilité de continuer et de finir la rééducation qui était prévue malgré les petites rechutes, mais il est également possible que les médecins indiquent qu’il est préférable d’avoir recours à une nouvelle opération chirurgicale. Cette décision privilégierait un meilleur retour de Monsieur Harris sur le long terme. Sauf que si ce cas de figure devait advenir, il est possible que Joe soit indisponible pour le reste de la saison, ce qui change pas mal de choses pour les Nets.

« Nous ne faisons qu’évaluer. Il travaille sur son chemin du retour, il est en rééducation. Nous essayons juste de déterminer quelle sera la meilleure ligne de conduite. Nous devons prendre cette décision », a déclaré Mark Bartelstein de Priority Sports au New York Post. « Je ne peux donc pas vraiment vous donner de réponse définitive, car nous ne savons tout simplement pas encore ce que nous allons faire ».

Le sens du timing de Monsieur Bartelstein est vraiment excellent et on imagine qu’avec leur forme actuelle, les Nets sont absolument ravis d’apprendre qu’ils ne pourront peut-être pas compter sur leur tireur d’élite pour toute la saison. Les galères ne cessent de s’accumuler pour ce roster qui semble maudit à ne jamais être au complet. Après quelques matchs pour se remettre doucement dans le rythme, Joe Harris avait réussi un début de saison excellent avec les Nets. Il tournait à 11 points à 47% depuis le parking et sur le mois de novembre, le joueur était même à 61% de loin avant de se blesser. Son absence a forcé Nash à changer ses rotations. Patty Mills en a profité pour gagner en temps de jeu et intégrer le cinq majeur qu’il n’a plus quitté depuis. On imagine toutefois que le coaching staff new-yorkais comptait sur son tireur d’élite pour être à 100% le 15 avril au moment où il faudra vraiment partir à la guerre. Le joueur est précieux des deux côtés du terrain. En défense il fait le sale boulot sans rechigner et en attaque il est indispensable dans le spacing d’une équipe composée de trois stars qui sont de véritables aimants à défenseurs. Joe Harris n’était peut-être qu’un role player mais il n’en restait pas moins un élément-clef du roster pour les joutes de Playoffs.

Les Nets doivent certainement attendre le verdict définitif du staff médical avec beaucoup d’impatience afin de savoir s’ils doivent réécrire leurs plans pour avril. Brooklyn pourrait avoir un regain d’intérêt pour la trade deadline du 10 février si elle apprenait dans les prochains jours que la blessure nécessitait une deuxième opération. On rappelle que les Nets veulent le titre cette année. Dans un marasme pareil, c’est pas gagné.

Sources texte : le New York Post et ESPN