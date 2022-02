Programme NBA : un Hornets – Cavs au menu, parfait pour savoir qui mérite le plus une place au All-Star Game

Et boom ! Neuf affiches dans le buffet pour jumper dans le week-end avec un maximum de kiff. La liste des All-Stars est tombée hier mais on attend toujours de savoir qui va être choisi par Adam Silver pour remplacer un KD sur une seule patte. Comme d’hab, en NBA le script est parfait puisque les trois principaux prétendants à cette dernière étoile seront sur le même parquet ce soir : les Hornets de Miles Bridges et LaMelo Ball reçoivent chevalier Allen de l’Ohio.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 4 FEVRIER

1h : Hornets – Cavs

Pacers – Bulls

Pistons – Celtics

Raptors – Hawks

Spurs – Rockets

Jazz – Nets (sur beIN Sports 1)

Nuggets – Pelicans

Mavericks – 76ers

Blazers – Thunder (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Hornets – Cavs (1h) : des frelons contre des cavaliers. On dirait un mauvais film de SF dit comme ça et pourtant c’est une affiche pleine de hype, de jeunesse, d’altitude et d’encore plein d’autres choses qui font kiffer. Entre le virevoltant LaMelo et l’explosif Bridges, les Hornets feront des manœuvres aériennes et tenteront de piquer les soldats de l’Ohio dans les charnières de leurs armures taille triple XL. Globalement la moyenne d’âge de ce match est de 15 ans et demi et si t’as plus de trois poils sur le menton t’es un vétéran. Cela promet donc un maximum de folie, surtout qu’on aura que des cracks au niveau stratosphérique pour leur âge sur le parquet. Enfin bon, tout ça c’est bien beau mais dans ce match il n’y aura qu’un All-Star 2022, à savoir Darius Garland. Pourtant on voit au moins trois autres joueurs qui auraient pu l’être et ça tombe bien parce que KD a laissé une place vacante. Qui de LaMelo Ball, Miles Bridges ou Jarrett Allen parviendra à faire une performance assez mémorable pour montrer qu’il mérite plus que les autres son étoile ? Allen a le champ libre de son côté, Garland ne pourra pas lui voler la vedette puisqu’il est mis au repos mais il faudra compter sur le potentiel éruptif de LaMelo et Bridges. Le premier sort d’ailleurs d’un match à 38 points contre les Celtics. Le second a une pile de posters bien épaisse sur son bureau et il voudra certainement en ajouter un sur the Fro. Quand on connaît le palmarès de ce dernier dans le domaine du contre, on se dit que la rencontre en haute altitude sera un combat à mort. Ouvrez l’arène et lâchez les fauves, il ne doit en rester qu’un disait Adam Silver Jules César. Nous on va acheter du pop-corn pour se mater ça bien tranquille dans le canap’.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Mavs viennent de perdre contre le Magic et le Thunder. On prévient Luka et surtout Dwight Powell qui va se farcir Joel Embiid, ça sera pas la même en face ce soir.

Derby texan entre les Spurs et les Rockets, l’occasion pour Dejounte Murray de montrer qu’il mérite de remplacer Draymond Green. Dans la défense des Rockets ça devrait pas être trop compliqué.

Blazers – Thunder : revanche du match d’il y a quatre jours. Les Blazers avaient inscrit 81 points, peuvent-ils faire encore moins ce soir ?

Les Hawks viennent de mettre fin à la série des Suns et les Raptors se sont tapés les Bulls : deux équipes en forme donc et un Trae Young en feu (43 points face au Suns). Voilà qui promet !

Les Nets jouent contre le Jazz. Pour reprendre confiance en attaque en ce moment il n’y a pas mieux, même si James Harden est out. Par contre faudra pas en prendre 140 de l’autre côté sinon ça fera une septième défaite de suite…

Nuggets – Pelicans : deux défaites de rang pour les joueurs du Colorado alors on imagine que le Serbe sera énervé face à l’étrange volatile.

À l’Est comme à l’Ouest, la dernière place qu’il reste à prendre au All-Star Game donne une dimension particulière aux rencontres de ce soir. Des grosses perfs sont donc à envisager et on se retrouve à 1h pour savoir qui de Allen, LaMelo ou Bridges va se démarquer dans ce jeu de chaises musicales à trois.