Attendre le buzzer pour tirer du milieu du terrain : une sale tendance en NBA pour sauver ses pourcentages, Chris Paul s’insurge

On ne va pas se le cacher, les stats individuelles comptent pas mal aux yeux de certains joueurs. Et si on ne citera personne, on en a la preuve chaque nuit. Parce que chaque nuit, on voit des mecs attendre volontairement le buzzer du fin de quart-temps pour tirer du milieu du terrain.

C’est tellement ancré en NBA que ça passe quasiment inaperçu, et que c’est considéré comme « normal ». On est à la fin du premier, deuxième ou troisième quart-temps, peu importe. Il reste quelques petites secondes à jouer et l’équipe en possession du ballon fait sa remise en jeu ligne de fond. Les chances de marquer un panier à ce moment-là sont évidemment extrêmement faibles, mais pas nulles pour autant. Rentrer un tir de son propre camp ou du milieu de terrain, ça arrive avec un peu de skills et surtout beaucoup de chance. Sauf que le plus souvent, et là on parle en se basant sur des années de League Pass, les joueurs attendent que le buzzer retentisse avant de dégainer, alors que la possibilité d’ajouter miraculeusement trois points au compteur de son équipe est réelle. La raison, elle est simple : ne surtout pas plomber ses pourcentages au tir. Face à la très faible probabilité de rentrer ce genre de shoot, de nombreux joueurs préfèrent tout simplement… ne pas shooter (théoriquement parlant car le shoot n’est pas comptabilisé, mais ils tirent après le buzzer), mais tiennent quand même à garder le fun qui accompagne ce type de tentative. Le plus drôle, c’est quand un mec attend volontairement le buzzer pour tirer mais que son shoot finit par rentrer, et qu’il regrette sa petite stratégie mesquine. Une stratégie qu’on voit pratiquement sur tous les terrains soir après soir et que condamne fermement un certain Chris Paul, de passage sur le podcast de J.J. Redick.

« Chris Paul : ce qui m’agace le plus en regardant les matchs, c’est les joueurs qui ne shootent pas à la fin d’un quart-temps. […] Si vous marquez, ça vous aide à gagner. Mais que font les joueurs ? J.J. Redick : ils sautent en l’air et attendent que le buzzer retentisse pour lâcher la balle. Je l’ai fait aussi dans ma carrière. C.P. : c’est de la m*rde ça. J.J. : je voulais terminer en tête de la ligue au pourcentage à 3-points (rires). C.P. : tu vois, c’est de ça dont je parle. C’est de la folie. On dit que je suis taré, mais j’essaye de gagner le match en marquant un point de plus que l’adversaire. Donc si je shoote et que ça rentre, ça peut être la raison de notre victoire. »

Vous l’avez compris, Chris Paul n’est pas du tout dans le même délire. Lui, il ne pense qu’à une seule chose : gagner. Alors si un shoot supplémentaire peut aider son équipe à finir victorieuse à la fin d’un match, comptez sur lui pour le tenter et f*ck les pourcentages au tir.

Afin de changer le comportement de ces joueurs qui attendent le buzzer pour tirer, la NBA pourrait mettre en place un système où les tentatives depuis sa propre moitié de terrain comptent uniquement sur la feuille de stats en cas de panier réussi. Si ça rentre, on ajoute 1/1 à 3-points. Si c’est raté, la tentative ne compte pas. Le journaliste d’ESPN Zach Lowe avait notamment émis cette possibilité il y a quelques années, en se basant sur le fait que certaines équipes auraient carrément proposé ce changement de règle à la Ligue. Mais pour l’instant, rien n’a bougé, et la tendance ne risque donc pas de s’inverser.

Dans l’ère des analytics qui caractérise la NBA d’aujourd’hui, les stats prennent de plus en plus d’importance et de nombreux joueurs ne veulent pas voir leur pourcentage à 3-points baisser à cause de ces prières qui rentrent une fois sur cent. Mais la seule fois où elle rentre peut représenter la différence entre une victoire et une défaite. Pour Chris Paul, ça suffit pour tenter le coup à chaque fois.

Source texte : The Old Man and the Three