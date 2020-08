Les Nets continuent à chercher un autre entraîneur : merci Jacque Vaughn, mais non merci

Alors que les Nets sont en train de réussir leur reprise dans la bulle avec une septième place à l’Est, le front office de Brooklyn à la tête ailleurs. Se préparer à une série de Playoffs contre les Raptors, c’est sympa mais ça ne va pas les aider à trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Jacque Vaughn fait du bon boulot, mais, pour l’instant, çe n’est pas suffisant.

5-2, c’est le bilan des Nets dans la bulle d’Orlando. Pas mal pour une équipe de G League qui joue contre des équipes qualifiées pour les Playoffs. Sans la totalité de ses cadres, Jacque Vaughn a trouvé le moyen de faire tourner l’équipe intelligemment. Caris LeVert et Jarret Allen se sont transformés en leaders, et quand ils ne sont pas là, c’est Timothé Luwawu-Cabarrot qui prend les rênes. Tout roule chez les New-Yorkais, puisqu’ils ont même sécurisé la septième place de la Conférence Est, et donc évité les Bucks. Jacque Vaughn fait le boulot, donc, mais le front office continue à chercher un remplaçant avec un nom et un palmarès plus ronflant. Parce que le principal problème de l’ami Jacque, c’est bien son passif. Avant d’être assistant coach chez les Nets (2016-2020) ses trois seules années en tant que head coach ne font pas tellement rêver. 20-62, 23-59 et 15-37 avant de se faire virer lors de sa troisième saison avec le Magic. Si vous vous demandiez encore pourquoi Brooklyn continuent sa recherche, voilà un élément de réponse. Jacque Vaughn est toujours en course pour rester en poste la saison prochaine, mais n’est pas la première option de Joe Tsai, proprio des Nets.

Sources: The Brooklyn Nets will start a full head coaching search at end of season to choose who will lead Kevin Durant, Kyrie Irving and an expected title contender. New details, candidates on @TheAthleticNBA: https://t.co/eK1BC1D6bu — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2020

Mais justement, Jamy, ces options, quelles sont-elles ? Eh bien, Fred, pour l’instant, c’est pas très compliqué, il y en a quatre à notre connaissance. Allez, on est parti pour le tour de table. On a d’abord Jason Kidd, plus tellement besoin de présenter le bonhomme, meneur historique des Nets, Hall of Famer etc. Il est pour l’instant assistant de Frank Vogel chez les Lakers, mais pourrait se re-laisser tenter par le banc des Nets, avec KD et Kyrie à mener jusqu’au titre, à voir. Nous avons ensuite Tyronn Lue, le grand, le magnifique. Coach champion en année rookie avec les Cavs de LeBron, et trois Finales de suite en trois ans, mine de rien, le mec qui s’est fait crosser par Iverson a un sacré palmarès. Le prochain sur la liste serait un revenant, Jeff Van Gundy. D’abord assistant puis coach des Knicks de Pat Ewing (notamment en 1999, Finales NBA, toussa toussa), il n’a plus coaché en NBA depuis 2007 et la fin de son aventure avec les Rockets. Celui qui est désormais consultant manque à beaucoup de fans sur un banc, des Nets candidats au titre seraient une bonne occasion de revenir. Enfin, le dernier est moins connu, mais reste une piste sérieuse pour Brooklyn : Ime Udoka. Il a été l’assistant de Greg Popovich pendant sept ans aux Spurs (2012-2019) avant d’arriver à Philly, comme assistant là encore. Il serait aussi courtisé par les Bulls en cas de départ de Jim Boylen, on se demande même comment ça se fait qu’il est encore en poste, celui-là, bref. Les options sont là pour les Nets, il faudra choisir soigneusement pour mener Kevin Durant et Kyrie Irving jusqu’au titre, affaire à suivre.

Playoffs ou pas, les Nets continuent leur quête de coach pour la saison prochaine. Les profils sont tous très différents, à voir comment le front office new-yorkais va faire ses choix. Est qu’on garde Vaughn pour de la continuité ? Est ce qu’on veut reformer le duo Kyrie-Ty Lue ? Bref, le casse-tête est toujours d’actualité à Brooklyn.

Source texte : The Athletic