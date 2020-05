Free Flow : quand et comment reviendra la NBA ?

Ces dernières semaines, on a vu l’espoir renaître chez les joueurs comme chez les fans de NBA. La saison qui s’était brutalement interrompue le 12 mars pourrait ainsi reprendre dans un lieu unique et ainsi permettre de couronner un champion 2020 dans quelques mois. Il fallait qu’on en parle dans un Free Flow.

A l’heure actuelle, rien n’a officiellement été arrêté par Adam Silver qui se laisse encore quelques jours de réflexion pour décider ou non d’une reprise de la saison en cours. Les insiders pointent la date du 1er juin comme un jour stratégique où le commisionnaire pourrait indiquer aux franchise les étapes qui permettraient un retour à la compétition au cours de la deuxième semaine de juillet. Evidement, le conditionnel est toujours de mise et rien ne nous assure pour le moment de pouvoir retrouver notre chère et tendre NBA avant longtemps. Car au-delà du défi logistique de rassembler toutes les franchises avec les staffs et les joueurs dans un lieu unique pour terminer la saison dans une bulle se posent aussi les questions du format qui sera sélectionné par Adam Silver ainsi que le thème de la sécurité des athlètes et de toutes les personnes qui gravitent autour. Ainsi, on ne sait pas si, en cas d’une reprise, les Grizzlies seraient déjà qualifiés pour les Playoffs ou si la saison régulière va aller à son terme ou bien encore si un tournoi de barrage est disputé entre les équipes qui peuvent toujours prétendre au Top 8.

On ne fait pas reprendre la NBA en claquant des doigts et de nombreuses décisions doivent encore être prises pour nous permettre de retrouver nos habitudes nocturnes devant la télé. Il fallait évidemment qu’on parle de tout ça dans un Free Flow pour anticiper un été de NBA inédit.