Free Flow : Reprise de la saison NBA 2019-20, faut qu’on en parle !

Ces deux dernières semaines, les Free Flow avaient logiquement porté sur un retour éventuel de la NBA dans le courant du mois de juillet et sur les possibilités de formats qui pourraient être adoptées. Aujourd’hui et depuis les annonces d’hier, nous y voyons de plus en plus clair et nous ne sommes plus sur des hypothèses : sauf incroyable renversement de situation, la grande ligue devrait redémarrer !

C’est a priori avec 22 équipes que la NBA devrait reprendre dans un peu moins de deux moins. Un système basé sur 8 matchs de saison régulière pour ces équipes puis des Playoffs est dans les tuyaux. Un modèle de Play-In Tournament pour la 8ème place à l’Est et à l’Ouest va être mis en place dans certains cas de figure (4 matchs ou moins d’écart entre le 8ème et le 9ème de chaque conférence). Mais une fois que l’on a fait l’effort d’assimiler les tenants et aboutissants puis d’imaginer quelques délires pour compenser la perte de l’avantage du terrain pour les équipes les mieux classées, quelques questions se posent… Quel sera le niveau de cette nouvelle compétition ? Dans quel état physique seront les joueurs au 31 juillet ? Qui va décrocher la queue du Mickey ? Comment bien se préparer à ce genre de nouvelle épreuve et offrir un beau spectacle aux fans ?

Au moment où ces lignes s’écrivent, la ratification de ce « système » de reprise de saison ne devrait pas tarder à tomber. On se retrouve donc bientôt pour de nouveaux Free Flow avec du jeu à analyser ou commenter !