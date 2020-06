La CBA de retour le 20 juin : c’est cool toutes ces annonces, il manque plus qu’un nouvel album de Francis Cabrel et on est bon

Si la NBA devrait officialiser sa reprise dans les prochaines heures, le championnat chinois fera quant à lui son retour sur les parquets le 20 juin prochain. De quoi ravir tous les fans de Jeremy Lin et de basket d’attaque.

Pour regarder du basket en direct, la tâche n’est pas simple. Direction le Nicaragua ou le Turkménistan mais ne vous inquiétez pas, les choses se précisent. Si la NBA commence à donner des informations sur une possible reprise, la situation se décante aussi en Asie. Pays de départ de l’épidémie mondiale, la Chine avait stoppé son championnat au début du mois de février. Mais que tous les fans de cet étrange championnat se chauffent les mains… la Chinese Basketball Association est sur le retour. Dans un communiqué officiel, publié sur Weibo (réseau social chinois), la ligue chinoise a ainsi planifié son retour pour le 20 juin prochain. Si la base d’un retour en avril avait été rapidement balayée, par l’Administration Générale du Sport ainsi que par la Direction Générale de la Santé, cette fois-ci pas de doute : on va pouvoir retrouver très vite les Southern Tigers de Guangdong et les autres équipes de la ligue chinoise que vous connaissez par cœur.

Chinese Basketball Association announced the Chinese basketball league(CBA) will restart on Jun. 20th. All games will be played in Qingdao(North) and Dongguan(South). The 1st major sports league in China confirmed to resume. 1/3(16 matchdays) remaining for the regular season. pic.twitter.com/oFasyjqu7A — Titan Sports Plus (@titan_plus) June 4, 2020

Une décision importante dans l’Empire du Milieu puisque la CBA est le premier championnat des principaux sports chinois à redémarrer. On assurait que la ligue chinoise serait un exemple à suivre pour la NBA, nul doute que la reprise du championnat sera suivie de près par le Board of Governors, notamment du côté de l’organisation. D’autant que la situation est un peu similaire. Les joueurs ainsi que les staffs devront suivre des protocoles bien précis pour prévenir tout risque sanitaire. La CBA, présidée par un certain Yao Ming, a décidé de sélectionner deux lieux pour organiser les matchs restants : à Dongguan, au nord, et à Qingdao, au sud. Si Adam Silver a quant à lui préféré diminuer le nombre de matchs à huit par équipes, l’ensemble des équipes du championnat chinois fera le déplacement pour y disputer l’intégralité de leurs rencontres de saisons régulières restantes (16 matchs). Le format des Playoffs va aussi connaître des modifications. Les deux premiers tours devraient se dérouler en un match sec, puis au meilleur des trois matchs pour les demi-finales et la finale. Autre modification de règles, et non des moindres, plusieurs joueurs ne vont pas pouvoir revenir dans leurs équipes pour y disputer la fin du championnat. Dans un souci d’équité, la ligue chinoise a donc restreint l’utilisation des joueurs étrangers.

La CBA, bientôt la NBA… le basket commence à reprendre ses droits et on ne peut que s’en réjouir. Rdv donc le 20 juin pour suivre avec attention la fin de saison palpitante du championnat chinois.

