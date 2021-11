Apéro TrashTalk : saison NBA 2021-22, les satisfactions après un mois de compétition

Après les conclusions hâtives viennent toujours les premières satisfactions, les vraies cette fois-ci. Qui tabasse ce début de saison ? Qui étonne ? Qui confirme ? Quels joueurs ? Quelles équipes ? On s’y penche, dans un apéro à ressortir, évidemment, dans quelques mois pour se marrer un bon coup.

Les Bulls qui jouent comme en 96, Evan Mobley ou Scottie Barnes lancés à la poursuite du trophée de Rookie Of the Year, les Wizards en tête à l’Est et Kevin Durant trop fort pour nous autres humains. Les Clippers et leur Paul George en mode MVP, les Suns qui sifflotent et les Mavs qui étonnent. Elles sont nombreuses les satisfactions de ce début de saison, et si certaines resteront peut-être à l’état de feu de paille et que d’autres sont certainement les premières pages de bien belles histoires… il fallait se poser un peu, pour bien peser chaque élément de ce premier mois de compétition.

Le plus dur n’est pas forcément d’accéder aux sommets mais plutôt d’y rester mais pour toutes ces équipes dont nous parlons aujourd’hui, pour tous ces joueurs, on pourra toujours se dire… que le début de saison 2021-22 aura été validé avec mention. On en parle ?