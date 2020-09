Game 7, Nuggets vs Jazz : remontada ou pas ? Apéro TrashTalk

Un mois après la reprise de la saison à Orlando, nous y voilà. Les Playoffs ont débuté il y a déjà quelques temps et comme on a été sages les Nuggets et le Jazz ont décidé de nous offrir le premier Game 7 de l’année. Il y en aura au moins un autre demain, mais hors de question de manquer le match décisif de la nuit prochaine. Allez, petite teaser en vidéo !

A 3-1 pour les soldat de Quin Snyder en milieu de série, ils étaient peu nombreux à y croire pour les Nuggets. Mais Jamal Murray a refusé de se résigner en collectionnant des performances individuelles de folie pour répondre à Donovan Mitchell et c’est ainsi qu’on se retrouve à quelques heures d’un match couperet qui décidera du sort de ces deux équipes pour savoir qui aura droit d’aller affronter les Clippers au tour suivant. En terrain neutre, l’expérience sera un peu chelou sans public présent physiquement pour donner de la voix et faire pencher la balance du côté des Nuggets, troisièmes en saison régulière. Néanmoins, ça ne devrait pas nous empêcher d’assister à un match d’une grande intensité cette nuit. Que cela soit une remontada des Nuggets ou une qualification de Rudy Gobert et du Jazz, on sera debout sur le canapé pour checker tout ça.

