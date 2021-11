Programme NBA : trois petits matchs au menu, mais l’entrée est une entrée cinq étoiles

Couchez les gosses, foutez une margherita au four et posez vous sur le canapé familial, voici le (petit) programme de cette nouvelle nuit de NBA.

_____

# LE PROGRAMME DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021

1h30 : Nets – Warriors (sur BeIN Sports 1)

Nets – Warriors 4h : Jazz – Sixers

Jazz – Sixers 4h30 : Clippers – Spurs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

1h30 : Nets – Warriors (sur BeIN Sports 1 ) : James Harden, Andrew Wiggins, Kevin Durant, Stephen Curry, Blake Griffin, Patty Mills, LaMarcus Aldridge, Draymond Green et Jordan Poole, ça fait rêver non ? Ce soir, tout ce beau monde va se retrouver pour casser une seconde fois la voix de Jacques Monclar. Un bilan compilé de 21 victoires pour 6 défaites, les deux joueurs de la semaine et meilleurs scoreurs de la Ligue, des lieutenants droits dans leurs bottes et un Stevico entre Nash et Kerr. L’enjeu est le suivant : continuer d’assoir sa domination pour les Californiens, et grappiller des places vers le trône de la Conf’ Est côté New-Yorkais. Le Barclays Center répond présent lorsqu’il s’agit de grosses affiches, alors mettez-vous bien et n’hésitez pas à taper une petite sieste en amont de la rencontre, bien réparatrice.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Rudy Gobert contre Andre Drummond, sortez les casseroles et servez-vous en comme des casques

Oui, Joel Embiid est out

Nico Batum doit retrouver un impact au scoring

Paul George va-t-il manger du Texan et empêcher le Dejounte Murray’s Gang de repartir avec la victoire ?

_____

Rendez-vous donc dès 1h30 pour un match trop choupi, puis un plat de résistance très sérieux, avant de tranquillement zapper le dessert.