Abu Dhabi accueillera deux matchs de présaison NBA en 2022 : Adam Silver joue au Risk et se lance à la conquête d’un nouveau territoire

La nouvelle est tombée aujourd’hui : la NBA et ses grands chefs ont signé un partenariat avec les Émirats Arabes Unis pour développer le basket dans le pays. Le fil rouge de cet accord serait la tenue de deux matchs de présaison à Abu Dhabi, dès octobre 2022. Oui, tonton Adam étend son empire !

Abu Dhabi, ses gratte-ciels, son climat plus qu’agréable, ses plages… et bientôt ses matchs de présaison NBA. La capitale fédérale des Émirats Arabes Unis va accueillir la préparation de certaines stars de la Ligue au sein de sa ville en octobre 2022. Une annonce qui fait suite à un partenariat de plusieurs saisons signé entre la NBA et le Ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi. Au centre de ce contrat donc, la venue de deux équipes qui s’affronteront dans un tournoi de basket aquatique au sein de l’architecture dernier cri de l’Etihad Arena et ses 18.000 places. Ils seront donc une poignée de chanceux à pouvoir assister à ces matchs dans une ville qui compte environ 1,5 million d’habitants. Tenez-vous bien, Tonton Adam et ses sbires ont aussi prévu tout un tas d’autres événements pour étendre l’influence de la NBA au pays de l’or noir. Une aubaine pour le commissaire adjoint Mark Tatum, relayé par ESPN.

« Organiser des matchs NBA et des événements NBA 2K League à Abu Dhabi s’inscrit dans notre volonté de développer le basket-ball dans le monde entier. Grâce à ce partenariat, nous apporterons l’expérience authentique de la NBA aux fans des Émirats Arabes Unis et nous soutiendrons le développement du basket dans la région en offrant plus d’opportunités aux jeunes garçons et aux jeunes filles d’apprendre et de jouer à ce sport. »

Abu Dhabi will host the first NBA games in the region, following @dctabudhabi’s multi-year partnership with @NBA, further strengthening the emirate’s position as a centre for global sporting events. pic.twitter.com/GXIebYETZy — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) November 16, 2021

Le partenariat comprend donc la création de ligues juniors dans les écoles et un tournoi sur 2K où les fans pourront rencontrer des joueurs NBA. Mais aussi la mise en place de centres NBA Fit qui auront pour but de promouvoir la bonne santé et le bien-être. C’est donc une vraie cellule NBA qui va être injectée sur le sol des Émirats Arabes Unis, un pays qui a déjà de l’expérience dans l’accueil d’événements sportifs majeurs (F1,UFC…). Ce n’est pas la première fois que la NBA s’exporte au Moyen-Orient, la Ligue avait déjà envoyé des équipes en Israël pour affronter des équipes locales à la fin des années 90. Dernière en date à faire le voyage : le Heat de Miami en 1999, et Udonis Haslem était déjà là, non on déconne. Cet accord ne va pas arranger les relations plus que tendues entre la NBA et la Chine. L’Empire du Milieu est en froid avec la Ligue depuis l’affaire Daryl Morey et les récentes déclarations d’Enes Kanter ne vont pas arranger les choses. Peu à peu, le lien se dissout et on se demande si le transfert de Ben Simmons aux Sharks de Shangai pourra – ou non – résoudre la situation. Enfin bref, la NBA a trouvé un nouveau terrain de jeu et c’est donc à Abu Dhabi qu’elle va commencer à s’implanter dès la prochaine rentrée des classes.

La NBA est une marque et comme toute marque, elle aime s’exporter à l’international. Les Émirats Arabes Unis semblent être un marché intéressant pour Adam Silver et ses sbires, notamment de par sa population et sa puissance financière (source : c’est Sylvie de la compta qui l’a dit).

Source Texte : ESPN, Abu Dhabi Government Media Office.