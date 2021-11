Kevin Durant vs Stephen Curry c’est ce soir : choc des deux joueurs de la semaine, choc des deux meilleurs joueurs de la Ligue tout court ?

Ce lundi, Kevin Durant et Stephen Curry ont tous deux été élus joueurs de la semaine de leur conférence respective. Rien de bien surprenant tant les deux trublions ont chacun roulé sur la Grande Ligue, à leur manière. La soirée s’annonce donc topissime puisque le Chef s’en va retrouver son ancien Dub au Barclays Center. Quand on parle d’affiche à absolument mater, celle-ci en est. On débrief.

Et dire qu’ils jouaient encore ensemble il y a un peu plus de 2 ans. L’un est surnommé Slim Reaper et vient de lâcher une semaine à 32,3 points, 7,8 rebonds et 4,5 assists de moyenne, à 65% au tir dont 53% à 3-points. L’autre porte une toque et a opté pour 34,8 pions, 5,5 rebonds et 7,8 offrandes de moyenne, à 49% au tir dont 41% from downtown. C’est indécent, à la limite du burlesque, mais ça fait extrêmement de bien au moral. L’un mesure 2m10, pèse 45 kilos et reste sur 8 victoires en 9 matchs. L’autre a une sauce à son nom et le meilleur bilan de toute la Ligue avec 11 succès pour seulement 2 revers. Aucun des deux n’est habitué à la défaite, et la défaite n’est habituée à aucun des deux *foutre une petite musique épique stp Léonce*. Ce soir, dès 1h30 sur BeIN Sports 1, Stephen Curry et Kevin Durant se retrouvent pour casser une seconde fois la voix de Jacques Monclar. Les deux meilleurs scoreurs d’une Ligue que l’on ne présente plus s’en vont échanger des friandises et haranguer la foule du Barclays Center. Bien que cette présentation fasse un peu trop Jean-Michel ClaquesonPELdansleNBAstore, ce match est possiblement celui qui en vaut le plus la chandelle depuis la reprise.

Cette vidéo reste une des meilleures mixtapes de l'histoire.pic.twitter.com/bSSjThibg5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2021

Pas de Nicolas Claxton, de Joe Harris, de Paul Millsap, de James Wiseman, de Klay Thompson ni de Gary Payton II à l’horizon. Les blessés vont laisser le terrain aux hommes, aux vrais. Les James Harden, Andrew Wiggins, Kevin Durant, Stephen Curry, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Draymond Green et autre Jordan Poole vont s’échanger des baignes jusqu’à ce que défaite de l’un des camps s’ensuive. À ce moment précis de la saison, les deux formations vont sans doute jouer le coup à fond sans penser ménagement. Il est primordial d’affirmer sa domination dès le début de la saison régulière pour engranger de la confiance jusqu’aux Playoffs, période lors de laquelle les doutes ressurgissent vitesse grand V. Le focus se fait bien entendu sur Steph Curry et Kevin Durant, mais les lieutenants auront eux aussi leur mot à dire dans ce choc interconférence. On pense à Patty Mills et son coup de chaud survenu dimanche soir face au Thunder. L’ancien disciple de Pop a tranquillement posé 9 ficelles du parking, puis est parti se reposer en attendant de recevoir le backcourt san-franciscain à la maison. On attend également beaucoup d’Andrew Wiggins, encore trop timide dans ce genre de rencontre. Si la journée fut longue donc, reposez-vous et n’oubliez pas de régler le réveil aux alentours de 00h30, histoire d’anticiper un sommeil bien trop confortable.

Kevin Durant is shooting 71% from midrange this season. Cheat code. pic.twitter.com/mvkM04uWRH — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) November 12, 2021

Ils sont chouettes, ces petits moments que nous offre la vie. On espère vous retrouver en nombre cette nuit pour profiter, ensemble, de ce qui pourrait devenir le match de ce début de saison. En cas de foire à la briquasse, la direction de TrashTalk décline toute responsabilité et ce papier s’autodétruira.