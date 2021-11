Patty Mills en mode career high : 9 bombinettes face au Thunder, le Big Three des Nets va bien merci pour lui

Accompagné des anciens de la maison Kevin Durant et James Harden, Patty Mills a fait tomber la foudre sur Oklahoma City la nuit dernière. Dans la victoire des Nets 120-96, le meneur a pris feu pour balancer neuf tirs du parking du Paycom Center. Victoire, record de carrière, record de franchise… On fait le tour, on fait le tri !

Patty Mills qui fait du sale avec un maillot noir et blanc sur les épaules, c’est du déjà-vu depuis pas mal de temps en NBA. Mais cette nuit, Tonton Pat avait activé le mode High Kick FIBA, c’est-à-dire le mode je prends feu et je deviens aussi chaud que les températures de l’outback australien. Résultat, le Thunder a servi de viseur au sniper des Nets : 29 points, 2 interceptions mais surtout 9/12 à 3-points. C’est tout simplement un record en carrière pour Patty Mills. Quitte à faire péter les records, autant en faire tomber plusieurs. Avec sa performance, le meneur de Brooklyn est devenu le premier joueur de l’histoire des Nets à inscrire neuf tirs de loin en sortie de banc, mais aussi le premier joueur de la saison à faire ficelle autant de fois sans être aligné pour l’entre-deux. Une performance qui arrive au bon moment pour Tonton Pat après quelques matchs où il se prenait pour une entreprise de BTP. Voyez par vous-même : 0/3 face aux Pelicans, 1/5 face à Orlando, 1/5 face aux Bulls, trois matchs pour un bien vilain bilan de 2/13 à 3-points. Pas jojo mais ses coéquipiers ont toujours gardé confiance en lui comme le rapporte le New York Post :

« C’est une longue saison et vous avez des matchs difficiles, des périodes difficiles, mais Patty est un vétéran. Il a traversé beaucoup de choses et sait comment s’en sortir. » James Harden « Patty a raté quelques tirs lors des derniers matchs, donc nous savions qu’il était attendu pour une grosse soirée […] Son éthique de travail est au top, donc ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne recommence à en mettre quelques-uns, il a réussi à le faire et c’est ce dont nous avons besoin. » Kevin Durant

Malgré ce passage à vide, l’Australien préféré de ton Australien préféré réalise globalement un solide début de saison avec les Nets : 10,4 points, 1,7 rebond, 2,5 assists et un bon gros 48,1% à 3-points en 14 matchs. Du shoot, de l’énergie et de l’expérience, un précieux mélange qui apporte beaucoup aux Nets en sortie de banc surtout en l’absence de Kyrie Irving, oui oui il est absent vous ne le saviez pas ? L’entorse de la cheville de Joe Harris devrait aussi faire gonfler le nombre de minutes du Champion NBA 2014 dans les prochains matchs. Bref, un vétéran qui fait le taf pour 6 millions par an, c’est cadeau et Steve Nash doit être bien content de compter sur le natif de Canberra. Comme c’est lundi et que tout roule pour Tonton Pat en ce début de semaine, il était aussi à l’honneur de l’épisode 2 de « The Bridge », la série qui vous ouvre les portes du vestiaire des Nets. Patty Mills qui balade le Thunder son chien en laisse pour la balade dominicale, c’est juste ici.

Tonton Pat a eu un petit passage à vide, il a fait une cure de Vegemite et il est venu tabasser le Thunder. Neuf banderilles du parking, un record de carrière, un record de franchise et une confiance retrouvée. Ses futurs adversaires sont prévenus : Patty Mills a activé le mode FIBA.

Source Texte : New York Post