Ben Simmons sanctionné pour avoir snobé le road-trip de Philly : plus d’amendes avec les Sixers que de shoots à 3-points rentrés, quelle vie

Le 283e épisode de la saga « Ben Simmons contre les Sixers » vient de sortir aujourd’hui et spoiler, Benny va devoir mettre le main à la poche. C’est pas son premier PV, ce n’est sûrement pas le dernier non plus, et cette fois c’est pour être resté à la maison que Ben est puni par les Sixers. On ne comprend plus rien.

Ce dimanche, on a vu un meneur australien prendre feu sur un parquet NBA, et ce n’était évidemment pas Ben Simmons. Un peu jaloux, l’ancien pote de Joël Embiid a décidé de se rattraper à sa manière dans la saga dont il est le personnage principal. Le propre des télénovelas est que l’intrigue tourne toujours en rond : les mêmes personnages, les mêmes histoires, les mêmes idylles… alors peu importe l’épisode vous n’êtes jamais perdus. Quand on regarde les épisodes de « Ben Simmons contre les Sixers », on ressent la même sensation : une histoire qui se termine mal, de la rancœur et… des amendes. Oui, les amendes sont la marque de fabrique de la saga et la dernière en date risque d’être bien salée pour le natif de Melbourne. Visiter l’Utah, le Colorado, l’Oregon et la Californie ? Sans façon pour le Boomer qui a décidé de sécher le road trip des Sixers sur la côte ouest. Une décision qui n’a visiblement pas plu à Daryl Morey et résultat, le joueur de 25 piges va douiller pour son très mauvais remake de « Maman j’ai raté l’avion ». C’est Shams Charania qui a annoncé la nouvelle, sans pour autant indiquer le montant de l’amende infligée au maçon de Philly.

The Philadelphia 76ers have fined Ben Simmons for failing to travel on their six-game road trip, sources say. Details: pic.twitter.com/PEStgby08j — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2021

Ben Simmons n’a pas voulu jouer au touriste en accompagnant ses « coéquipiers » et Daryl Morey a donc décidé de ressortir son costume de flic pour aligner son meneur préféré (non). Cette sanction met officiellement fin à la période de calme qui était apparue entre la franchise et l’Australien. Petit rappel, il y a quelques jours, Simmons avait accepté l’aide du psychologue des Sixers et son agent avait même évoqué un hypothétique retour de Ben sous l’uniforme de Philly, une fois sa santé mentale soignée. On est à nouveau dans le scénario typique de la télénovela, alors que tout commençait à aller mieux, le personnage principal retombe dans ses travers et joue son plus mauvais rôle : Ben Simmons déclare ne pas être prêt mentalement pour jouer, les Sixers font semblant de le croire, bref personne ne veut passer pour le méchant et pourtant il en faudra bien un. Qui craquera en premier, Daryl Morey ou Benny ? Franchement, on en a aucune idée et on se demande bien de quoi sera fait l’avenir de Ben Simmons, si ce n’est d’amendes. Plus les jours passent, plus sa valeur marchande chute et bientôt, il ne vaudra plus qu’un bon Derrick White (non). Dommage pour un meneur de 2m11, rookie de l’année en 2018 et trois fois All-Star. La situation commence à durer et les protagonistes ne sont pas au courant que les meilleures blagues sont les plus courtes. Un trade semble la solution, oui mais où ? Personne n’a l’air chaud de lâcher une tête d’affiche pour récupérer une mécanique de shoot rouillée avec en plus des problèmes psychologiques. Quant à un retour sous le maillot des Sixers, on se marre déjà de la tronche de Joël Embiid si cela se produit.

Encore une amende pour Ben Simmons, le meneur Australien n’a pas pris l’avion et il va payer pour ça : Daryl Morey a déterré la hache de guerre et le prochain épisode promet déjà. Amende, gloire et beauté.

