Nike Zoom Freak 1 Cream City : Giannis honore les Bucks à sa manière, dernière étape avant la prolongation ?

En route vers un deuxième trophée de MVP consécutif avant que la saison ne soit suspendue, Giannis Antetokounmpo est en train de marquer l’histoire de la Ligue à Milwaukee. Mais le Grec n’avait pas encore sorti de coloris en honneur à sa franchise de toujours jusqu’à présent. C’est désormais chose faite avec les Nike Zoom Freak 1 Cream City disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le maillot City Edition des Bucks couleur crème avec l’appellation « Cream CIty » inscrite en gros en référence à la marque de briques utilisées pour construire de nombreux bâtiments de la ville au XIXème sicèle avait fait un carton dans les ventes et il semblait étonnant que Gigi n’ait toujours pas sorti de sneakers pour fiter avec cette tenue. Une erreur qui vient d’être corrigée par la marque à la virgule par l’intermédiaire des Nike Zoom Freak 1 Cream City. Avec une semelle bicolore blanche et crème et un swoosh bleu inversé, la sneakers dégage tout de suite une identité qui lui est propre. Le reste de l’empeigne est, là encore, de couleur crème avec les détails et les logos du MVP en titre en vert, la couleur principale de la franchise en toutes circonstances. Le résultat final est surprenant et devrait plaire aux fans du Wisconsin ainsi qu’à tous les amateurs de old-school. Bien que la chaussure soit bien contemporaine de par les matériaux utilisées et son nom, il n’en reste que le crème est directement associé à de l’ancien et que les paires de cette couleur restent assez rares. Du côté de Brew City, on aimerait voir ça comme un signe de la future prolongation de contrat de The Alphabet mais rien n’est garanti alors que l’Athénien veut à tout prix remporter une bague dans sa carrière.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 1 Multi, pour ceux qui aiment la couleur.

les Nike Zoom Freak 1 Multi, pour ceux qui aiment la couleur. On les imagine déjà à ses pieds : Thanasis Antetokounmpo, en plus ils jouent dans la même équipe.

Thanasis Antetokounmpo, en plus ils jouent dans la même équipe. L’occasion parfaite pour les porter : pour un barbecue l’été ça passe crème (vous l’avez ?).

pour un barbecue l’été ça passe crème (vous l’avez ?). On aime : le Freak montre enfin son appartenance à Milwaukee, un indice pour la suite de sa carrière ?

le Freak montre enfin son appartenance à Milwaukee, un indice pour la suite de sa carrière ? On aime moins : moins chères que de nombreuses signature shoes, elles sont aussi moins abouties que des LeBron, KD ou des Kyrie par exemple.

Les Nike Zoom Freak 1 Cream City sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Si le Grec prolonge au max dès cet été, il pourra en offrir un sacré nombre à ses proches.

Source : Nike