Nike Zoom Freak 1 Multi : Giannis Antetokounmpo met de la couleur dans nos vies

Pourquoi s’embêter à choisir des couleurs quand on peut toutes les proposer sur un même paire ? C’est la question que se sont posés environ un quart de seconde les designers de chez Nike pour imaginer la petite dernière des signature shoes du MVP en titre. La Nike Zoom Freak 1 Multi est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

L’image est parfaite tellement Gigi l’artiste a mis de la couleur dans cette NBA en cassant les codes. Drafté en 15ème position en 2013, il n’a cessé de franchir des paliers jusqu’à devenir une machine de domination suprême depuis quelques années. Avec ses mensurations jamais vues, son passeport européen et une polyvalence ultime sur les parquets, il a apporté un nouveau vent de fraîcheur dans le game et c’est exactement ce que tente d’exprimer la Nike Zoom Freak 1 Multi avec ses couleurs arc-en-ciel. Les épileptiques peuvent tracer leur route car on part sur un modèle asymétrique et plein de couleurs flashy, du orange fluo au jaune fluo en passant par le bleu, le rouge, le violet et le vert. Si vous voulez réviser les couleurs avec votre progéniture, c’est peut-être le plan parfait ou une sacrée excuse pour vous faire un petit cadeau en ce début d’année. Que dire si ce n’est que les petits malins qui pensaient en acheter deux paires pour avoir deux chaussures identiques seront un peu tristes d’observer que ça ne résoudra pas leur problème avec une gauche et une droite systématiquement dépareillées. Ça, c’était au cas où certains essayent de détourner le système car ici on les trouve très bien comme ça. Que ce soit sur les parquets ou sur les pelouses de football, la mode est aux chaussures asymétriques et finalement pourquoi pas ?

La fiche :

La grande-sœur : dans le même esprit un peu clownesque, la Nike Kyrie 5 Spongebob Pineapple House.

dans le même esprit un peu clownesque, la Nike Kyrie 5 Spongebob Pineapple House. On les imagine déjà à ses pieds : Joaquin Phoenix dans la suite de Joker.

Joaquin Phoenix dans la suite de Joker. L’occasion parfaite pour les porter : pour le carnaval de Venise, ou de Dunkerque, ou celui du quartier peu importe.

pour le carnaval de Venise, ou de Dunkerque, ou celui du quartier peu importe. On aime : un peu de couleurs, ça ne fait pas de mal, surtout au beau milieu de l’hiver.

un peu de couleurs, ça ne fait pas de mal, surtout au beau milieu de l’hiver. On aime moins : mélanger les couleurs, oui, abuser du fluo, on est moins sûrs. Les lacets font mal à la tête.

La Nike Zoom Freak 1 Multi est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un prix très raisonnable comparé aux autres signature shoes sur le marché.

