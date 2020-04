Le mois d’avril 2020 vu par Twitter : Evan Fournier a déjà fait du masque (à l’envers) un accessoire de mode

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois d’avril.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Bam Adebayo se fait toujours autant chier.

# Kelly Oubre veut apporter un peu de soleil dans votre vie.

If anybody needs THIS … pic.twitter.com/bniOOum70h — Tsunami Papi (@KELLYOUBREJR) April 2, 2020

« Si quelqu’un en a besoin. »

# Dans ses rêves les plus fous, Vincent Poirier veut mettre Enes Kanter sur un poster.

« Ça le fait non ? »

# Trae Young dévoile ses goûts musicaux.

J Cole Underrated — Trae Young (@TheTraeYoung) April 3, 2020

« J.Cole est sous-estimé. »

# Et Ja Morant dévoile ses goûts filmographiques.

paid in full https://t.co/RcaCSK2mQ9 — Ja Morant (@JaMorant) April 4, 2020

« Quel film gangsta regarder ? »

« Paid In Full. »

# Evan Fournier est comme tout le monde, il attend Koh-Lanta avec impatience le vendredi.

Tkt on sera la!!! https://t.co/VDhuuAc7pK — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 3, 2020

# C.J. McCollum en est réduit à de telles activités pendant le confinement.

I’m really watching Whiteside play 2K on ESPN . What has the world come to 😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 4, 2020

« Je suis vraiment en train de regarder Whiteside jouer à 2K sur ESPN. Vous voyez où j’en suis ? »

# Kobe n’est pas oublié et ne le sera jamais.

# L’imitation de Tacko Fall, par Enes Kanter.

# Nous aussi, ça nous manque beaucoup.

We miss basketball… A lot. pic.twitter.com/Ylo67uakXj — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 7, 2020

# Evan Fournier est équipé avec style (mais a mis son masque à l’envers).

Coolest mask in FL pic.twitter.com/Dj75zoyvSU — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 24, 2020

« Les meilleurs masques de Floride. »

# Enes Kanter imite maintenant environ 110% des joueurs NBA à la reprise.

NBA players after quarantine 😅 pic.twitter.com/ZebYdMhwCG — Enes Kanter (@EnesKanter) April 26, 2020

« Les joueurs NBA après la quarantaine. »

Une très belle édition pour ce mois d’avril, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en mai pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.