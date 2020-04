La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : tous à Disney World pour terminer la saison ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

Toujours dans l’attente de nouveaux rapports médicaux et de la découverte d’un éventuel vaccin, Adam Silver envisage toutes les options pour permettre à la saison de se terminer avec le couronnement d’un champion. Parmi les scénarios envisagés par le commissioner, celui du lieu neutre pour terminer la compétition à huis clos semble tenir la corde. Et à ce petit jeu-là, les destinations ne sont pas des centaines. Las Vegas a évidemment été citée, étant habituée à accueillir la Summer League chaque été. Mais comme cela avait déjà été imaginé dans un dossier très complet de Keith Smith de Yahoo! Sports il y a quelques semaines, Shams Charania de The Athletic nous confirme que Disney World Resort en Floride semble désormais se détacher comme le favori en cas de fin de saison dans un lieu unique. En effet, les joueurs n’auront peut-être pas le loisir de faire du grand-huit à Orlando mais le parc d’attraction possède suffisament d’hôtels pour accueillir toute la caravane de la NBA ainsi que plusieurs terrains de basket et de quoi recevoir les médias dans de bonnes conditions pour permettre la retransmission des rencontres en direct et dans le monde entier comme c’est le cas pour chaque match de la Grande Ligue.

Our Insider @ShamsCharania reports on the NBA considering Disney World Resort as a potential return playing site and the latest discussions around coronavirus. pic.twitter.com/BUNNSFdKmA

On est donc à deux doigts de voir un remake de Space Jam version Mickey et Pluto. Il ne reste plus qu’à savoir qui jouera le rôle de Michael Jordan au pays de Vavane. Suivez notre regard…

On continue avec les suppositions vis-à-vis d’une éventuelle reprise de la saison à un quelconque moment ce printemps ou cet été. Mais même si la NBA prévoyait de nous offrir une fin de régulière et des Playoffs, il semblerait que les dix équipes les moins bien classées avant la suspension de la saison ne soient pas rappelées par Adam Silver comme nous l’indique Anthony Slater, insider des Warriors pour The Athletic. Dans ce cas, les Warriors, les Cavs, les Wolves, les Hawks, les Pistons, les Knicks, les Bulls, les Hornets, les Wizards et les Suns seraient déjà en vacances une petite vingtaine de matchs avant d’atteindre les 82 rencontres de régulière habituelles.

Cela tombe bien, Steve Kerr n’avait de toute façon pas attendu ce rapport pour commencer à allumer la Play et entamer la saison des barbecues dans sa baraque familiale à San Diego. Parmi les autres scénarios envisagés selon le journaliste californien, la NBA pourrait organiser un mini-tournoi entre les équipes pouvant toujours prétendre à la septième ou huitième place au sein de leur Conférence ou bien même débuter les Playoffs en gelant le classement actuel. En bref, on n’en sait pas beaucoup plus si ce n’est que l’on ne reverra certainement pas Eric Paschall et ses copains en short avant un bail.

On avait vu des images qui faisaient chaud au coeur ces dernières semaines avec la Sleep Train Arena transformée en hôpital de fortune à Sacramento pour aider le corps médical à prendre en charge l’intégralité des personnes atteintes par le Coronavirus et se trouvant dans un état grave. Mais on va peut-être revoir notre jugement après avoir appris par le Sacramento Bee que cet acte de générosité de la part de la franchise californienne n’était pas si désintéressé que ça. Ainsi, alors que des dirigeants et des joueurs accumulent les dons pour soutenir les populations dans le besoin au coeur de cette période difficile, on apprend donc que les Kings facturent la location de leur ancienne salle à hauteur de 500 000 dollars par mois à l’état de Californie. En même temps, il faut bien payer Buddy Hield et Harrison Barnes. Et vive la solidarité !

A surge in hospitalizations due to #COVID19 is coming and CA is getting prepared.

🎥 Today, Governor @GavinNewsom announced that CA is expanding its hospital capacity through use of alternate care sites, like the Sleep Train Arena in Sacramento. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/J6lLU5QqgJ

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 7, 2020