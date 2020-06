Adam Silver compréhensif avec ses joueurs : « Ce n’est pas une situation idéale, » mais le boss fera tout pour que cela fonctionne

Alors qu’une partie des joueurs menée par Kyrie Irving et Avery Bradley ne souhaite pas retourner à la compétition à Orlando fin juillet, Adam Silver a souhaité délivrer un message bienveillant et positif. La saison NBA devrait bien reprendre le mois prochain, mais peut-être pas avec tout le monde.

En réunissant 80 joueurs pour discuter du plan de reprise de la saison et de son désaccord pour ne pas relayer au second plan les manifestations qui ont lieu actuellement dans tout le pays pour protester contre les injustices sociales, les violences policières et le racisme, Kyrie Irving a soudainement réveillé quelques doutes. La NBA va-t-elle reprendre à Disney World à partir du 30 juillet comme cela a été voté par les propriétaires et le syndicat des joueurs ? Qu’en pensent les autres joueurs présents dans le call mais aussi ceux qui n’y étaient pas ? Les avis divergent et le flou règne depuis vendredi autour de la suite des événements. Invité spécial d’ESPN dans l’émission « Return to Sports » ce lundi soir, Adam Silver a souhaité clarifier sa position en tant que commissionnaire de la NBA et aussi rassurer les joueurs et les fans.

« Je peux juste dire que ça ne sera peut-être pas pour tout le monde [la reprise de la saison, ndlr]. Cela implique d’énormes sacrifices de la part des joueurs et de toutes les personnes concernées tels que les entraîneurs ou les arbitres. Ce n’est pas une situation idéale. Nous essayons de trouver un moyen de revenir à notre propre normalité au milieu d’une pandémie, au milieu d’une récession extraordinaire avec 40 millions de chômeurs, et maintenant en période de forte agitation sociale dans le pays. Et alors que nous travaillons au milieu de tout ça, je peux comprendre que certains joueurs puissent penser que ce n’est pas pour eux… Cela peut être pour des raisons familiales, cela peut être pour des raisons de santé ou cela peut être parce qu’ils ressentent – comme certains joueurs l’ont dit récemment – que leur temps pourrait être plus utile ailleurs. »

Le chauve a toujours été dans l’empathie et la compréhension, essayant à chaque fois de trouver la solution la plus équitable et celle qui conviendra au plus grand monde si tant est que cela ne mette pas son business en péril. La NBA l’a déjà précisé, les joueurs qui ne souhaitent pas venir participer à la fin de la saison dans la bulle sanitaire en Floride ne seront pas forcés à le faire. Quelque soit leur raison, ils pourront refuser de terminer la saison 2019-20 et tirer un trait sur leur salaire correspondant aux matchs non disputés. Dans le même temps, Tonton Adam a bossé dur pour que la campagne en cours puisse avoir une fin avec une équipe sacrée championne au terme des Playoffs. Peu importe la décision qui sera prise par certains joueurs, le Commish compte bien terminer ce qu’il a commencé sans toutefois punir les absents.

« Les choses changent autour de nous. Les troubles sociaux dans le pays – de la même manière que nous n’aurions jamais pu prédire que cette pandémie allait se dérouler de cette façon -, ce qu’il s’est passé depuis la mort de George Floyd est sans précédent. J’éprouve énormément de sympathie et d’empathie envers ce qui se passe dans les vies des gens. Et au milieu de tout ça, dire que ‘Nous cherchons une opportunité pour redémarrer la compétition et essayer de couronner un champion,’ ce n’est pas la priorité de beaucoup de monde. »

Silver a prévu de régler les derniers détails de son plan de reprise dans les prochaines semaines pour garantir à tous les participants et leur staff une protection maximale au sein de la bulle. Enfin, en tant que big boss, il a également tenu à rappeler que les motivations de l’Association pour terminer la saison n’étaient pas seulement économiques.

« Beaucoup de monde a évoqué l’aspect financier. La différence entre terminer la saison ou ne pas jouer n’est pas aussi énorme que ce que les gens pensent, surtout en considérant les énormes dépenses qui sont faites pour mettre ce plan de reprise en place. Vraiment, nous avons plutôt l’obligation d’essayer de faire quelque chose vis-à-vis de toute la communauté NBA, parce que l’alternative serait de ne rien faire et d’abandonner face au virus. Nous voulons reprendre le jeu et nous pensons que cela donnera un peu de répit au pays au milieu de ces énormes difficultés auxquelles les gens sont confrontés en ce moment. Au sujet du problème de justice sociale, cela sera aussi une opportunité pour les joueurs NBA d’attirer l’attention sur ces problèmes parce que les yeux du monde entier seront tournés vers la NBA à Orlando si nous arrivons à mettre cela en place. »

Loin de vouloir négliger les conflits sociaux qui agitent les Etats-Unis depuis plusieurs semaines, Adam Silver offre au contraire une tribune aux joueurs pour s’exprimer et ainsi transmettre un message de tolérance et inspirer un changement des mentalités. Si en plus cela peut permettre à la Ligue de se remettre en ordre de marche au plus vite, alors tout le monde pourrait ressortir gagnant.

« It will entail enormous sacrifice on behalf of those players and for everyone involved … » —Adam Silver on the challenges of bringing the NBA back pic.twitter.com/bc3YPi6GEN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 16, 2020

Source texte : ESPN