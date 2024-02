Cette nuit Bilal Coulibaly était titulaire avec les Wizards, et cette nuit Bilal Coulibaly a été particulièrement en vue. Allons enfants de Washington, l’heure de lui donner une ou deux clés du trousseau est arrivée.

C’était la deuxième fois cette nuit que Bilal Coulibaly prenait place dans le cinq de départ des Wizards. La première fois c’était pour Halloween mais Bil n’avait pas eu peur et avait posé 9 points, 5 rebonds et 2 contres pour l’un de ses premiers matchs de la saison. Cette nuit ? L’ancien des Mets a profité de l’absence de dernière minute de Jordan Poole pour jumper dans le starting five et il a joint l’utile à l’agréable en affichant face aux Clippers sa deuxième plus grosse perf offensive de la saison.

Rook with the steal. 👀

BILAL COULIBALY. 🌟

Est-ce que passer d’un poulet sans tête comme Jordan Poole à une caution fraîcheur dont la défense et l’énergie sont les deux principales qualités est une bonne chose ? Autant vous demander votre préférence entre conduire une Ferrari ou boire un bol de pipi. Et, ô surprise, aux 18 points à 20% aux tirs de l’ancien punching ball de Draymond Green s’est substituée une très belle perf du Français, des deux côtés du terrain. Et si finalement ses 37 minutes ne sont pas une rareté non plus (Bilal est bien souvent le plus gros temps de jeu de son équipe), le voir être productif face aux titulaires adverses change tout dans le livre, parce que les match-ups sont autrement plus coriaces, parce qu’on le regarde jouer.

19 points à 8/16 au tir dont 1/4 du parking et 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

Une bizarrerie qui ne sera pas forcément suivie d’effet car les deux titularisations du natif de Saint-Cloud l’ont été en raison d’absence ponctuelle de joueurs vissés au cinq majeur des Wizards (Gafford et Poole). Aussi bizarre que cela puisse paraitre dans la saison cata de son équipe, le starting five est construit assez logiquement (Jones, Poole, Avdija, Kuzma, Gafford), et c’est davantage… la trade deadline approchant (le 8 février) qui donnera peut-être une impulsion nouvelle à la franchise de la capitale, avec peut-être un plus gros rôle pour la Coulibalance.

Bilal Coulibaly with 19 PTS on 8/16 vs LAC in his second career start

Also had 4 REB, 2 AST, 1 STL, 2 BLK#ForTheDistrict pic.twitter.com/jcHL4G8mNo

Il en avait collé 20 à Brooklyn, voici qu’il en catapulte 19 sur les Clippers. Oubliez le score du troisième quart-temps de ce match, oubliez le score tout court parce qu’on s’en fout, et ne retenez que ceci : quand on file des responsabilités à Bilal, Bilal vous le rend bien. Cqfd.