La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

C’était annoncé début janvier, c’est désormais officiel : la Draft NBA 2024 se déroulera sur deux jours, à savoir le 26 juin pour le premier tour (au Barclays Center) et le 27 pour le second (dans les studios d’ESPN à Manhattan).

The NBA will hold the first-round of the draft at the Barclays Center in Brooklyn on June 26 and the second-round at ESPN's Seaport District studios in Manhattan on June 27, sources said. https://t.co/IMqh8RxAEM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 31, 2024

Chris Paul, blessé à la main, ne rejouera pas avant deux semaines minimum. Il vient à peine de retrouver les parquets pour des workouts individuels. (Source : ESPN)

Grand fan de NFL, LeBron James est entré en partenariat avec DraftKings, pour qui il donnera ses pronos chaque dimanche lors de la prochaine saison de football américain.

LeBron just announced he has partnered with DraftKings, and will give his NFL picks for this upcoming season.

LeGambler. pic.twitter.com/mjtzgpv8PF

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 31, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.