Après la grosse victoire des Wolves à Oklahoma City en début de semaine, Anthony Edwards s’était lâché contre les arbitres. L’amende attendue vient de tomber, et elle est salée.

“On a joué à 8 contre 5.”

Voilà ce qu’Ant-Man avait déclaré après le match Thunder – Wolves, frustré par les coups de sifflet – ou le manque de coups de sifflet – de la part des arbitres de la rencontre. Résultat ? 40 000 dollars d’amende pour l’arrière All-Star de Minnesota. Ça pique !

“Je ne sais pas comment on a gagné ce soir. Vous pouvez tout de suite me mettre une amende car les arbitres n’ont rien sifflé pour nous ce soir. On a dû jouer malgré les coups et les accrochages, je ne sais pas comment on a gagné ce soir.” – Anthony Edwards