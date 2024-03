Les nouvelles sont bonnes, très bonnes pour le MVP en titre ! Entraînement repris, présence dans l’avion pour le road trip des Sixers confirmée : ça sent bon cette histoire !

Selon John Clark, un insider de NBC Sports à Philly, le retour de Joel Embiid sur les terrains est très proche :

Joel Embiid practiced today and will go on the road trip with the Sixers and is getting close to returning https://t.co/6W8mEzShdG

— John Clark (@JClarkNBCS) March 28, 2024

Joel Embiid a repris les matchs d’entraînement avec opposition si l’on en croit les images diffusées par le compte de Philadelphie, et il sera bien présent dans l’avion qui part pour les matchs des Sixers à Cleveland vendredi et à Toronto dimanche. Un retour en saison régulière dès cette fin de semaine ? Et pourquoi pas ! Si Embiid fait le choix de prendre l’avion plutôt que de rester à la maison prendre du repos de manière plus optimale, il doit y avoir une possibilité de retour anticipé. Alors que son retour n’était prévu que pour deux ou trois matchs avant la fin de la saison régulière, il semblerait que le pivot des Sixers se remette un peu plus vite que prévu.

Huit ou neuf matchs pour Jojo pour se mettre dans le rythme avant les Playoffs ? Ça paraît très optimiste et on ne peut être sûrs de rien mais c’est une possibilité qu’il n’est plus possible d’écarter. En tout cas, en Pennsylvanie on saute au plafond.

Source texte : NBC Sports Philadelphia